Sebastian Kurz: Ne gre za konflikt med kristjani in muslimani ali med Avstrijci in migranti

Napad na tiste, ki cenijo življenje v svobodni družbi

Avstrijski kanclerje po ponedeljkovem terorističnem napadu na Dunaju danes v nagovoru narodu napovedal odločen boj proti terorizmu. »Teroristom se ne bomo pustili prestrašiti.« Avstrijski predsednikpa je dejal, da sovraštvo ne more biti tako močno kot avstrijska družba.Kurz je tudi poudaril, da teroristi ne bodo razdelili Avstrije. »Naš sovražnik – islamski terorizem – ne želi le povzročiti smrti in bolečine, temveč želi razdeliti našo družbo,« je poudaril Kurz v televizijskem nagovoru ter izpostavil, da bo Avstrija branila svojo demokracijo, temeljne pravice in liberalni način življenja. »Nikoli ne bomo dovolili, da to sovraštvo dobi zagon. Moramo se zavedati, da ne gre za konflikt med kristjani in muslimani ali med Avstrijci in migranti. Gre za boj med mnogimi, ki verjamejo v mir, in peščico, ki si želijo vojno.«Dejal je še, da je napad zakrivilo sovraštvo do avstrijskega načina življenja in temeljnih vrednot v državi. Napovedal je pregon in pravične kazni za napadalce in tiste, ki so pripravili napad. »Žrtev sinočnjega napada ne bomo nikoli pozabili in bomo skupaj odločno branili naše temeljne vrednote.«Umrli so štirje civilisti (starejši moški, starejša ženska, mlajši mimoidoči in natakarica), 14 civilistov in policist pa so ranjeni. Kurz je še napovedal, da se bo v sredo popoldne sešel avstrijski svet za državno varnost.Avstrijce je po napadu danes nagovoril tudi predsednik države Van der Bellen. Dejal je, da se je strahopetni napad, najhujši v novejši zgodovini Avstrije, zgodil v srcu avstrijske družbe. Izrazil je sočutje z ranjenimi v napadu, ki se še borijo za življenje, se spomnil smrtnih žrtev napada ter se zahvalil varnostnim silam in mednarodni skupnosti, ki Avstriji v težkih trenutkih stoji ob strani.Napad je bil po besedah avstrijskega predsednika očitno namenjen vsem, ki cenijo življenje v svobodni družbi. »Uperjen je bil proti naši svobodni družbi in tudi proti liberalni demokraciji, ki jo očitno teroristi globoko sovražijo.« Poudaril je, da so se za tako demokracijo več stoletij trdo borili in se zdaj ne bodo upognili. Zatrdil je še, da sovraštvo ne bo padlo na plodna tla. »Ščitili bomo sebe in naše vrednote in z vsemi močmi branili vse, kar predstavlja Dunaj in Avstrijo.«Ponedeljkov napad na Dunaju je po zadnjih podatkih terjal štiri smrtne žrtve. Ubit je bil tudi napadalec, 20-letnik z avstrijskim in državljanstvom Severne Makedonije, ki je bil simpatizer Islamske države.