Se vam baterija hitro sprazni? Lahko ste žrtev vdora v vaš mobilni telefon

Novica, da se uporabniki WhatsAppa soočajo z novo obliko prevare, ki bi lahko 'ugrabila' njihove račune z enim samim telefonskim klicem, razkrila osebne podatke, kot so zasebna sporočila in seznami stikov, postavlja pod vprašaj varnost uporabe dotične aplikacije.

Ker so uporabniki mobilnih storitev vedno bolj ozaveščeni glede prevar, se zdi, da kibernetski napadi na mobilno tehnologijo postajajo vse bolj izpopolnjeni.

Močni znaki, ki kažejo, da so v vaš telefon morda vdrli, je pritok neznanih številk, besedilnih sporočil in prenesenih aplikacij, ki uporabljajo vaše podatke. Foto: Dejan Javornik

Strokovnjaki na Bespokesoftwaredevelopment.com so s pomočjo 20.000 Googlovih poizvedb o tem, kako vedeti, ali so v vaš telefon vdrli, naredili podroben kontrolni seznam devetih znakov, ki vam pomagajo prepoznati, ali ste bili žrtev kibernetskega napada.

Življenjska doba baterije oslabi

Življenjska doba baterije je sorazmerna s starostjo telefona. Če pa je vaš telefon razmeroma nov in v dobrem stanju, obstaja velika verjetnost, da boste opazili, da se vam je baterija znatno zmanjšala, če so v vaš telefon vlomili hekerji.

Razlog za zmanjšanje moči baterije je v tem, da je bila v napravi nameščena zlonamerna programska oprema, ki na skrivaj uporablja obstoječe vire in aplikacije vašega telefona ter vse podatke prenese nazaj hekerju ali strežniku.

Vaš telefon se segreva

Neizogibno je, da lahko prekomerna uporaba telefona povzroči povišanje njegove temperature bolj kot običajno. Čeprav je pojav razmeroma normalen, je znak vdora v vaš telefon, ko se le-ta segreje brez pretirane uporabe. Ko heker namesti zlonamerno programsko opremo, ki se izvaja v ozadju, se zaradi dodatne dejavnosti vaš telefon hitreje pregreva.

Hrup v ozadju pri klicih

Nekateri opozorilni znaki morda niso tako očitni, toda če so v vaš telefon vlomili, boste morda opazili veliko hrupa v ozadju med telefonskim klicem ali ko je vaš zvok vklopljen. To je lahko znak, da nekdo posluša vaše pogovore ali pa je heker dostopal do vaše naprave.

Dosledna pojavna okna in skrivnostna izkušnja brskanja

Pojavni oglasi so razmeroma normalni, a če opazite nenehne pojavne oglase, je lahko nekaj narobe, saj reklamna programska oprema prisili napravo, da klikne strani, ki prinašajo prihodke. Prav tako se morate izogibati klikanju povezav, ki zahtevajo osebne ali finančne podatke, če niso preverjene ali priznane.

Podobno, če je vaš brskalnik videti čudno in vsako spletno mesto, ki ga obiščete, ni videti pravilno ali ste bili preusmerjeni na druga spletna mesta, obstaja velika verjetnost, da so vam vdrli. Še enkrat, najbolje je, da vedno spremenite gesla in odstranite vse programe, ki jih ne prepoznate.

Počasno delovanje

Tako kot pri vsem, se bo vaša naprava v trenutku, ko prenesete nekaj, kar je malce 'zgrešenega', upočasnila, pogosto zmrznila, se zrušila ali samo zaskočila. Enako velja za zlonamerno programsko opremo, saj preobremeni vire telefona bolj kot običajno. Morda boste morali tudi prisilno znova zagnati napravo, da zaprete aplikacije, ki kljub temu, da jih zaprete, kažejo, da se dosledno izvajajo.

Aplikacije, sporočila, odhodni klici, ki jih ne prepoznate

Močni znaki, ki kažejo, da so v vaš telefon morda vdrli, je pritok neznanih številk, besedilnih sporočil in prenesenih aplikacij, ki uporabljajo vaše podatke. Bodite previdni, saj bi to lahko pomenilo, da ste bili žrtev kršitve osebnih podatkov, in najpomembneje je, da ne odgovorite ali se na nič ne odzovete. Če sumite na nenavadno dejavnost, blokirajte klicatelja in ga prijavite svojemu ponudniku kot neželeno pošto.

Drug razlog, da se izognete odgovarjanju na številko, ki je ne prepoznate, je, da so to pogosto drage številke z visoko premijo, od katerih se ves izkupiček neposredno vrne kibernetskemu kriminalcu. Zato je najbolje, da preverite tudi svoje mesečne račune.

Poraba podatkov je nenavadno visoka

Večina uporabnikov mobilnih telefonov bo približno vedela, koliko podatkov v povprečju porabijo na mesec. Kakršni koli nenavadni skoki lahko signalizirajo zlonamerno programsko opremo v vašem telefonu. Nekateri opozorilni znaki vključujejo daljše nalaganje velikih podatkovnih datotek in aplikacij na splošno. Vse to lahko izvira iz vohunskih aplikacij ali zlonamerne programske opreme, ki deluje v ozadju in pošilja informacije nazaj strežniku, iz katerega prihajajo.

Sumljiva dejavnost na osebnih računih

Od aplikacij družbenih medijev do vaših e-poštnih sporočil so vaši osebni podatki ranljivi za hekerje in jasen opozorilni znak, da so v vaš telefon morda vdrli, je sumljiva dejavnost na vseh povezanih računih. Pazite na e-poštna sporočila o ponastavitvi gesla ali varnostna sporočila o povezavi nove naprave. Ne odpirajte nobene e-pošte, povezave ali aplikacije, razen če ste sami naredili kaj od tega.

Najbolje je, da gesla takoj spremenite tako, da se prijavite v spletni brskalnik (zunaj vaše naprave).

Vaš signal je izginil

To je znano kot "napad prenosa", ko od ponudnika mobilne telefonije prejmete obvestilo ali sporočilo o spremembi vašega računa, ki je niste naredili. Sčasoma boste popolnoma izgubili signal in se ne boste mogli prijaviti v noben bančni račun ali e-pošto. Takoj, ko se to zgodi, se morate obrniti na policijo, češ da ste žrtev kraje identitete. In seveda se nato s policijskim poročilom obrnite na svojega ponudnika.