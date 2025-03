Še v eni raziskavi se je Slovenija znašla pod evropskim povprečjem

Evropska fundacija za izboljšanje pogojev življenja in dela Eurofound je v lanskem letu izvedla raziskavo o zadovoljstvu prebivalcev Evropske unije.

Sodelujoči so morali z oceno od ena do 10 oceniti, kako zadovoljni so z življenjem v svoji državi in izkazalo se je, da Slovenci nismo ravno zadovoljni. S povprečno oceno 5,6 smo se namreč uvrstili pod evropsko povprečje, ki znaša 5,8, a smo kljub temu prehiteli kar nekaj držav, med njimi jaše južne sosede.

Na prvem mestu so se znašli Avstrijci.

Morda nekoliko presenetljivo se je povsem na repu znašla Grčija, kamor se večji del Evrope običajno zateče, da bi si napolnili baterije, se odpočili, naužili sonca in dobre hrane. Tamkajšnji prebivalci so zadovoljstvo z življenjem ocenili s precej slabo oceno 4,5. Tik nad njimi sta s povprečno oceno 5,0 Estonija in Madžarska, s 5,1 pa sledi Hrvaška.

Na drugem koncu lestvice so se znašli naši severni sosedje, ki so z oceno 6,5 najbolj zadovoljni z življenjem v domovini od evropskih narodov. Sledijo ji Nizozemska, Danska, Nemčija, Španija, Irska, Češka, Luksemburg, Finska, Belgija, Malta, Švedska, Litva in Francija.

Nad nami, a še vedno pod evropskim povprečjem so Romunija, Bolgarija in Ciper, za nami, a pred Hrvaško pa Portugalska, Italija, Poljska, Slovaška in Latvija.