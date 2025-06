Se ta teden odpravljate na Hrvaško? Pozor, ponekod bo posebno huda gneča

Zaradi sobotnega koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu in prvega vrhunca turistične sezone v juliju hrvaško ministrstvo za turizem in šport ter Hrvaška turistična skupnost opozarjata na gost promet v hrvaški prestolnici in njeni okolici. Priporočata uporabo alternativnih poti do hrvaških destinacij.

Kontroverzni hrvaški pevec Thompson bo imel v soboto koncert v Zagrebu, na katerem pričakujejo približno 500.000 obiskovalcev. Hrvaško ministrstvo za turizem in šport ter Hrvaška turistična skupnost zato opozarjata na gost promet v hrvaški prestolnici in njegovi okolici v petek, soboto in nedeljo.

Kot so zapisali v skupnem sporočilu za javnost, bo ta konec tedna obenem zaznamoval prvi vrhunec turistične sezone v juliju.

Turistom, ki ta konec tedna načrtujejo vstop ali izstop s Hrvaške, svetujejo, da se zaradi pričakovanih zastojev in morebitnih zamud izogibajo potovanju skozi Zagreb.

Ob tem so izpostavili nekatere alternativne poti do hrvaških destinacij, ki jih za ta konec tedna predlaga Hrvaški avtoklub (HAK).

Te poti priporočajo

Za turiste, ki prihajajo iz Avstrije oziroma Slovenije in se odpravljajo proti Kvarnerju oziroma južnim ali vzhodnim delom Istre, priporočajo pot Gradec/Beljak-Ljubljana-Postojna-Rupa-Reka. Kot so zapisali, je to pot mogoče nadaljevati proti drugim delom Istre in naprej od Reke po avtocesti do razcepa Bosiljevo 2 ter nato po avtocesti do Zadra, Šibenika, Splita in Dubrovnika.

Za turiste, ki prihajajo iz Avstrije oziroma Slovenije ter se odpravljajo v severno in zahodno Istro, pa priporočajo poti Gradec/Beljak-Ljubljana-Postojna-Koper-Kaštel-Umag-Poreč-Rovinj-Pula ali Ljubljana-Postojna-Kozina-Starod-Pasjak.

Tudi turistom, ki bodo te dni zapuščali Hrvaško, priporočajo uporabo mejnega prehoda Rupa oziroma Kaštel.

Ponekod ima prepoved nastopanja

Hrvaška prestolnica se medtem pospešeno pripravlja na koncert. Mesto je v petek predstavilo niz prometnih ukrepov, ki predvidevajo tudi zaprtje dveh četrti. Ob tem so vse pozvali, naj se na koncert nikakor ne odpravijo z osebnim avtomobilom.

Thompson je eden najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih.

Na njegovih koncertih so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Thompson se je od takšnih dejanj distanciral, češ da ne more nadzorovati oblačil svojih oboževalcev. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.