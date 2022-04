Se Srbija pripravlja na vojno? To so jim dostavili Kitajci (VIDEO)

Kitajska je Srbiji v soboto v prikriti operaciji dostavila sofisticiran protiletalski sistem. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal tudi nakup brezpilotnih letalnikov od Turčije, Srbija pa se zanima še za nakup 12 vojaških letal od Francije. Na beograjskem letališču Nikola Tesla je v soboto zgodaj zjutraj po navedbah več medijev in vojaških strokovnjakov pristalo šest transportnih letal kitajskih zračnih sil Y-20, ki naj bi pripeljala raketne sisteme zemlja–zrak HQ-22 za srbsko vojsko. Kitajska letala z vojaškimi oznakami so na letališču tudi fotografirali. To je prva razkrila ameriška tiskovna agencija AP.

Srbsko obrambno ministrstvo na poizvedbe te tiskovne agencije ni odgovorilo, je pa Vučić zadevo tako rekoč potrdil že sam. »V torek ali sredo dobrodošli, da vidite ponos srbske vojske,« je namreč po poročanju Tanjuga dejal v soboto po končani vojaški vaji srbske vojske Ognjeni ščit 2022. Dejal je, da bo predstavil novo, najmočnejše orožje Srbije doslej.

Vse večji globalni doseg Kitajske

Srbski vojaški analitik Aleksandar Radić je za AP dejal, da gre pri dostavi kitajskega protiletalskega sistema za razkazovanje moči Kitajcev. Ker je dostava orožja potekala preko ozemlja najmanj dveh držav članic Nata, Turčije in Bolgarije, je to tudi dokaz vse večjega globalnega dosega Kitajske. Srbija naj bi tako postala prvi operater kitajskih projektilov v Evropi. Strokovnjaki kitajski raketni sistem primerjajo z ameriškim patriotom in ruskim raketnim sistemom zemlja–zrak S-300, čeprav ima manjši doseg.

Washington je sicer že leta 2020 posvaril Beograd pred kupovanjem protiletalskega sistema HQ-22. Takrat so Srbiji sporočili tudi, da mora svojo vojaško opremo uskladiti z zahodnimi standardi, če želi postati članica njihovih zavezništev.

Kitajski raketni sistem pa ni edina nova pridobitev Srbije

Vučić je v soboto po vojaški vaji napovedal tudi nakup turških vojaških brezpilotnih letalnikov. »Pred dvema dnevoma sem v pogovoru s turškim predsednikom Erdoganom prosil za 'bajraktarje'. Obljubil mi je, da jih bomo lahko kupili mimo vrste.« Komentiral je tudi navedbe francoskih medijev, da se Srbija zanima za nakup 12 vojaških letal tipa rafale. Povedal je, da pogajanja o njihovem nakupu potekajo že več kot eno leto. Dodal je, da se pogovarjajo »tudi o tretji možnosti, tako imenovanem kombiniranem lovsko-bombnem letalstvu«.

Na zahodu obstaja bojazen, da bi kitajsko in rusko oboroževanje Srbije lahko ogrozilo že tako krhek mir na Balkanu, posebej na Kosovu. Srbija neodvisnega Kosova ne priznava, prav tako ga nista priznali Rusija in Kitajska.