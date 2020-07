Se odpravljate na hrvaško obalo? Tukaj je s korono najhujše, Kacin pa pravi ...

Preden se odpravite na pot, preverite, kakšna je epidemiološka slika. FOTO: Zaslonski Posnetek, Wikipedia

Testiranje na koronavirus, ki ga odredi epidemiolog, je treba na Hrvaškem takoj plačati le v ambulantah, ki nimajo pogodbe s hrvaško zdravstveno zavarovalnico, medtem ko plačilo v javnem zdravstvenem sistemu ni potrebno. Poleg tega pri plačilu v ambulantah brez pogodbe ob vrnitvi domov ZZZS povrne le del zneska, navajajo v zavodu.



V primeru, ko ima oseba urejeno evropsko zdravstveno kartico in ima napotnico epidemiologa za testiranje, strošek testiranja v ambulanti, ki je del hrvaškega javnega zdravstvenega sistema, medsebojno avtomatično poravnata hrvaška in slovenska zdravstvena zavarovalnica, testirancu pa razen splošne participacije v višini dobrega evra, ki jo zaračunavajo v hrvaškem zdravstvenem sistemu, ni treba doplačati ničesar. (STA)

Hrvati poskušajo reševati turistično sezono, čeprav je že zdaj jasno, da je ta izgubljena. Številni hoteli vzdolž hrvaške obale na doslej priljubljenih turističnih destilacijah ostajajo zaprti. Odprli bi jih, če bi imeli vsaj 50 do 60 odstotkov rezervacij. To naj bi bila po mnenju nekaterih številka, ko začnejo hoteli poslovati s plusom.Preberite tudi: Število pozitivnih v Sloveniji strahovito poskočilo: to so nove številke Med turističnimi hrvaškimi mesti je v prvih šestih mesecih prevladoval Zagreb in ravno tam so zabeležili največ pozitivnih primerov okužb s koronavirusom. Po najnovejših podatkih se je najboljše izogibati prav Zagrebu, kjer je trenutno 260 aktivnih primerov. Od včeraj se je število okužb povečalo na 21 primerov.Med bolj obiskanimi turističnimi mesti na Hrvaškem izstopajo še Rovinj, otok Vir, občina Medulin in Poreč. Nekaj manj kot polovico vseh nočitev so imeli v istrski in primorsko-goranski županiji.Preverili smo, kakšno je trenutno stanje pozitivnih in aktivnih primerov v posameznih obalnih hrvaških županijah. Med njimi je najkritičnejša splitsko-dalmatinska županija s 33 aktivnimi primeri in od včeraj naposled z nobenim novim primerom.: skupaj 100 primerov, trenutno 0 novih, skupaj 2 umrla,primerov.: skupaj 103 primerov, 1 nov, 1 umrli,primerov.: skupaj 22 primerov, 0 novih, 1 umrli, 0 aktivnih primerov.: skupaj 100 primerov, 0 nov, 1 umrli,primerov.: skupaj 93 primerov, 0 novih, 5 umrlih,primeri.: skupaj 586 primerov, 0 novih, 40 umrlih,primerov: skupaj 122 primerov, 1 nov, 8 umrlih,primerov.Na Hrvaškem so letos prešteli največ domačih turistov (31 %), kar se je nazadnje zgodilo pred več kot 10 leti. Od tujih gostov je bilo največ slovenskih in nemških, daleč za njimi sledijo Avstrijci, nato pa turisti iz BiH in Češke.Kljub temu da je vlada Hrvaško uvrstila na rumeni seznam (da prihajate iz Hrvaške boste verjetno morali to dokazati obmejnim policistom), pa je vladni govornikdejal, da so slovenski državljani verjetno v kakšni vasi na Hrvaškem varnejši kot v gneči v Sloveniji. Znova pa je vse pozval, naj se izogibajo obiskovanju nočnih klubov in krajev, kjer se druži veliko ljudi.