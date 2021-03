Se nočete cepiti? Tako bi z vami opravili v Rusiji (VIDEO)

Skoraj dve tretjini Rusov ne želita prejeti ruskega cepiva proti novemu koronavirusu sputnik V, podobno število pa jih je prepričanih, da je bil virus sars-cov-2 ustvarjen umetno kot biološko orožje, je razkrila anketa centra Levada. Največ nasprotovanja ruskemu cepivu je v starostni skupini 18 do 24 let. Večina anketirancev, ki ne želijo prejeti ruskega cepiva, je kot razlog navedla stranske učinke.V Rusiji, kjer so doslej potrdili okoli 4,3 milijona okužb z novim koronavirusom, so odobrili tri cepiva proti covidu 19; poleg sputnika V še covivac, ki ga izdeluje Center Čumakov, in cepivo Inštituta Vector. V največji državi na svetu, ki ima okoli 145 milijona prebivalcev, so cepljenje s sputnikom V začeli decembra lani in doslej z najmanj eno dozo cepili okoli dva milijona ljudi.Na spletu pa se je pojavil videoposnetek, na katerem naj bi oboroženi in zamaskirani ruski policisti vdrli v domove tistih, ki se ne želijo cepiti, in jih cepili kljub njihovemu ugovarjanju.