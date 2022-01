Đokoviću resno opozorilo iz Španije, pokrovitelji ga kličejo na zagovor

Potem ko se je z včerajšnjo vrnitvijo Novaka Đokovića v Srbijo končala njegova saga v Avstraliji, pa se bi zgodba še lahko zavlekla v sodne podaljške. Avstralija je Đokoviću preklicala vizum, ki so mu ga pred tem odobrili na podlagi zdravstvene izjeme, in se odločila tudi za izgon iz države. Srbski mediji pa pišejo, da lahko svoje iztrži tudi Đoković, če se odloči ta tožbo proti državi in organizatorjem turnirja.

Kurir.rs piše, da lahko za 11-dnevno mučenje v Avstraliji zahteva odškodnino. »Bil je podcenjen kot človek in devetkratni zmagovalec tega velikega turnirja,« so zapisali v današnji tiskani izdaji, kjer je Toma Fila s Pravne fakultete v Beogradu ocenil njegove pravne možnosti po koncu razpleta v Avstraliji. »Po naših zakonih lahko Novak toži Avstralijo in organizatorje turnirja. Pri nas bi to veljalo! Pri tem moram poudariti, da njihovih zakonov ne poznam. Njegovi odvetniki morajo oceniti, ali so ga Avstraliji in organizatorji zavedli. Ne smemo pozabiti, da je veliko število dni preživel v priporu, kjer je bil maltretiran, bil je brez hrane. Ali je vredno vložiti tožbo ali ne, se bo treba preudarno odločiti. Ne glede na vse mora Đoković plačati tudi pol milijona dolarjev za sodne stroške v Avstraliji, tu pa je še strošek odvetnikov.«

Đoković je z izgonom seveda ostal brez možnosti, da ubrani naslov na OP Avstralije in osvoji nagrado 4,4 milijona dolarjev, zato si po pisanju Kurirja lahko obeta vsaj tolikšno odškodnino.

Španski premier mu je poslal opozorilo

A na drugi strani je primer v Avstraliji tudi opozorilo drugim organizatorjem turnirjev. Vodstvo Rolanda Garrosa je Novaku že poslalo opozorilo, da če želi nastopiti v Franciji se bo moral cepiti. Podobno menijo tudi prireditelji ATP turnirja v Madridu, ki je na sporedu aprila. Španski premier Pedro Sanchez ga je že opozoril, da če želi nastopiti v Španiji, bo moral spoštovati njihove zdravstvene ukrepe. Dejal je tudi, da popolnoma podpira odločitev avstralske vlade. Španske oblasti sicer trenutno za vstop v državo zahtevajo potrdilo o cepljenju in še negativen test, ki ni starejši od 72 ur.

Lacoste ga kliče na zagovor

Sicer pa Đokovića, poleg pravnih sankcij zaradi deportacije in tudi morebitne preiskave o veljavnosti covidnega testa, s katerimi je dokazoval, da je zdravstvena izjema za pridobitev vizuma, čaka še kup drugih negativnih posledic njegovega potovanja v Avstralijo. Ta nikakor ni všeč njegovim pokroviteljem, ki utegnejo hitro zapreti pipico. Kot poroča CNN, ga je njegov opremljevalec Lacoste že poklical na zagovor. »Takoj ko bo mogoče, se bomo z Novakom pogovorili o zadnjih dogodkih,« so sporočili od tam.