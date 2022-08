Še neviden kibernetski napad na Črno goro: tarče morda vodovodi in električno omrežje

Črnogorske vladne ustanove so tarča obsežnega kibernetskega napada, zato je vlada zaprosila zaveznike v Natu za pomoč pri omejevanju škode, je izjavil črnogorski premier Dritan Abazović, ki po izglasovani nezaupnici opravlja tekoče posle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Črnogorska varnostno-obveščevalna služba (ANB) je opozorila, da se napad še ni končal, tarča pa bi bila lahko vsa kritična infrastruktura, tudi električno omrežje in vodovodi.

Abazović je povedal, da so bili »okuženi« računalniški sistemi več institucij, vključno z ministrstvom za finance. »Črna gora se bo obrnila na mednarodne partnerje za strokovno pomoč pri morebitni obnovi podatkov /.../ in pri preprečevanju prihodnjih napadov,« je dejal.

Minister za javno upravo Maras Dukaj je zagotovil, da računi državljanov in podjetij ter njihovi podatki niso ogroženi.

Iz telekomunikacijskih družb so za črnogorski spletni portal Vijesti.me sporočili, da razmere spremljajo s povečano pozornostjo in se zavedajo, da so kibernetski napadi realnost 21. stoletja.

Gre za že drugi kibernetski napad v tem mesecu prvega so zabeležili 19. avgusta, ko je črnogorski parlament Abazoviću izglasoval nezaupnico.

Ni še znano, kdo je napadel

Novi napadi na celotno informacijsko-tehnološko infrastrukturo črnogorske vlade so se začeli 22. avgusta. Vlada je po napadu na strežnike izključila elektronsko pošto z domeno gov.me, vsem vladnim sektorjem, upravam in direkcijam pa so naročili, naj ugasnejo računalnike, da bi preprečili krajo, povzročitev škode ali zlorabo podatkov.

Abazović je v petek pozno zvečer sklical svet za nacionalno varnost, na katerem naj bi se odločili o potrebnih ukrepih. Na seji sveta za nacionalno varnost od pristojnih za to področje »nismo mogli dobiti potrditve, ali za tem napadom stoji posameznik, skupina ali država, vendar tega tudi nismo mogli izključiti«, je na novinarski konferenci povedal Abazović.

Medtem ko sta ANB ter podpredsednik vlade in koordinator varnostnih služb Raško Konjević za kibernetski napad okrivila Rusijo, Abazović meni, da je za napadom politično motivirana akcija, ki se je začela po padcu njegove vlade, piše portal Vijesti.me.

Rusija je Črno goro marca sicer dodala na seznam »neprijateljskih držav«, potem ko se je Podgorica pridružila sankcijam Evropske unije proti Moskvi zaradi njenega februarskega vdora v Ukrajino.