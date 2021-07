Še med 'lockdownom' ni bilo tako: trgovine prazne, tisoči v izolaciji FOTO)

Police trgovin skoraj popolnoma prazne

Potem, ko je Velika Britanija ukinila večino omejitev in ukrepov glede pandemije, je v prvem tednu močno naraslo število okuženih,soočajo se s pomanjkanjem v veleblagovnicah in kasom povezanim z aplikacijo za samoizolacijo.Več tisoč ljudi, vključno s premierjem, se je moralo samoizolirati za deset dni, potem ko so dobili obvestilo aplikacije, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo. Tako so zabeležili rekordnih 618.903 opozoril aplikacije, ki s sporočilom "ping" obvesti ljudi, da morajo v izolacijo, so poročali britanski mediji.Ponekod v državi so police trgovin skoraj popolnoma prazne, saj je ogromno voznikov, ki dostavljajo blago in zlagalcev blaga v samoizolaciji. Nekatere trgovske verige so tako morale celo zaprti določene poslovalnice, ker preprosto ni dovolj trgovcev, kar se ni zgodilo ob nobenem od prejšnjih treh zaprtjih države.Tako je lastnik trgovske verige Icelanddejal, da so morali začasno zaposliti 2000 nadomestnih delavcev, zaprti dve trgovini in v drugih skrajšati delovni čas. »Ironija je, da smo ves čas pandemije imeli vse trgovine odprte. To je popoln kaos«, je bil ogorčen.