Še kamen bi zajokal: pretresljiv posnetek dečka, ki je sam prečkal mejo (VIDEO)

Po podatkih Združenih narodov je Ukrajino od začetka vojne zapustilo že 1,5 milijona ljudi, od tega 500.000 otrok. Mnoge otroke so starši v tujino poslali same oziroma so svojega otroka zaupali neznanim osebam. Ameriški medij CNN je objavil pretresljiv posnetek z ukrajinsko - poljske meje. Deček je povsem sam prečkal mejo. Med hojo joka. Vse, kar ima pri sebi je zimska jakna in plastična vrečka, v kateri nosi svoje reči. Hodi pred neznanimi odraslimi, ki so prav tako pobegnili iz Ukrajine, piše CNN.

Večina beguncev iz Ukrajine je prišla na Poljsko

Pred dnevi je svet v jok spravila tudi zgodba komaj 11-letnega dečka, ki je zahtevno pot iz Zaporožja do ukrajinsko-slovaške meje, premagal sam. »Solze imamo v očeh. To je junak večera,« so zapisali na facebook profilu slovaške policije.

»Komaj 11-letni deček iz Zaporožja je prišel na Slovaško čez mejo iz Ukrajine. Z eno plastično vrečko, potnim listom in telefonsko številko, napisano na roki, je prišel popolnoma sam, saj so starši morali ostati v Ukrajini. Prostovoljci so ga seveda potrebno oskrbeli, ga odpeljali na toplo ter mu priskrbeli hrano in pijačo, in jo spakirali na naslednjo pot. Vse humanitarce je pridobil s svojim nasmehom, neustrašnostjo in odločnostjo, vrednim pravega junaka,« so navedli.