Še kamen bi zajokal: nekaj tednov po romantični poroki je umrla zaradi grozljive bolezni

Ko se je nekega mrzlega decembrskega petka leta 2018 Saima Herz zjutraj zbudila z vročino in glavobolom, je mislila, da ima gripo.

Po službi je šla k zdravniku, kjer so ji rekli, da gre za virozo. Svetovali so ji, naj vzame paracetamol, vikend pa je preživela na kavču in pila toplo limonado, medtem ko ji je mož Mike kuhal juho. Njeni simptomi so bili poleg glavobola in temperature še zmedenost – bila je dezorientirana in vrtoglava. Vendar je nekaj dni pozneje Saima umrla, vzrok njene smrti je bil encefalitis - vnetje možganov.

Za Mikea je bila izguba žene še posebej tragična. Z Saimo se je poročil šele pred dvema mesecema, in ko je bil še zelo mlad je leta 2002 v nesreči izgubil mamo in brata, je poročal Daily Mail.

»Takoj ko sem spoznal to duhovito, lepo žensko, sem vedel, da me bo osrečila. Po nekaj minutah prvega srečanja sem vedel, da želim biti z njo do konca življenja« je povedal Mike.

Sajma je umrla le teden dni po tem, ko je zbolela, on pa sploh ni imel časa razumeti, kaj se dogaja. »Bolečina je bila močna. Bil sem tako otrpel, da nisem mogel jokati,« je dodal.

V spomin na pokojno soprogo začel ozaveščati o vnetju možganov

Saima so pokopali v poročni obleki, na pogreb pa je prišlo veliko njenih prijateljev in sorodnikov.

Po ženini smrti je Mike začel ozaveščati o tej bolezni, ki vsako leto prizadene 6000 ljudi samo v Veliki Britaniji. Tako je sprožil akcijo »Vozi za Saimo«, katere izkupiček je šel v dobrodelne namene – Društvu za boj proti encefalitisu.