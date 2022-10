Še kamen bi zajokal: dedek skrbi za svoje štiri vnuke, starša sta jih zapustila (VIDEO)

Iz Bosne in Hercegovine prihaja ganljiva zgodba, ob kateri človek ostane brez besed. Edin Džafić (53) iz Breze skrbi za svoje štiri vnuke, saj sta se njegov sin in snaha sprla ter jih zapustila, poroča Dnevni avaz. Trije fantje in deklica so stari od enega do šest let. Otroci pogrešajo očeta in mamo, so pa tolažbo našli v dedkovem objemu.

»Dokler bom živ, otrokom ne bo nič manjkalo,« zagotavlja Edin, ki skupaj s soprogo za vnuke skrbi že leto dni. Njegov sin in snaha ne živita skupaj. On je v Ilijašu, ona pa v Budvi. Oba prispevata denar za otroke, kadar jima situacija to omogoča.

»Sin pokliče, prinese, ko ima. Snaha plača, ko lahko. Ne morem lagati. Zdaj skrbim zanje, koliko časa, pa bomo videli. Ni mi težko. Seveda pa pogrešam sina,« še pravi Edin. Otroci pogosto sprašujejo o svojih starših, še posebej pogrešajo mamo. Edin poudarja, da jih ima zelo rad, a da sam težko nadomesti materino ljubezen.