Se je že začelo: v hotelu s športniki v Tokiu izbruh okužb

Pred petkovim slovesnim odprtje poletnih olimpijskih iger, ki bodo zaradi pandemije v Tokiu potekale z enoletno zamudo, prirediteljem kup preglavic že povzroča nov porast okužb. Čeprav veljajo zelo strogi ukrepi, so izbruhnile tudi v enem od hotelov, v katerem je nastanjena brazilska reprezentanca v judu.



Pozitivnih je osem članov osebja, a so zagotovili, da niso prišli v stik s športniki. »Samo tisti, ki imajo negativen test, delajo,« je dejal Yoshinobu Sawada, tamkajšnji športni uradnik. »Ekipi smo pojasnili, da so v mehurčki samo zdravi delavci. Mislim, da razumejo položaj in naše ukrepe,« je še dodal.



V Tokiu, kjer veljajo izredne razmere, se število okužb sicer povečuje. V sredo so v mestu zabeležili 1.149 primerov okužbe, kar je največ po januarju.



V mestu Munakata, na zahodu Japonske, pa je bil na novi koronavirus pozitiven član osebja ruske ragbijske reprezentance. Ekipa 16 športnikov in desetih članov osebja je na letališču v Tokiu pristala 10. julija in od takrat ni bila v stiku z lokalnim prebivalstvom. Drugi člani ekipe so zdaj v samoosamitvi, in če bodo njihovi četrtkovi testi negativni, se bodo v petek lahko vrnili na trening.



Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sicer v sredo dejal, da so bili izmed 8.000 ljudi, ki so na Japonsko prispeli med 1. in 13. julijem, samo trije pozitivni. Stroga pravila in vsakodnevno testiranje Prva slovenska delegacija bo na Japonsko odletela jutri, v njej bodo tudi slovenski košarkarji, ki se bodo pred olimpijskim turnirjem pripravljali v Fukui.



Športnike v Tokiu čakajo strogi protokoli zaradi varnosti pred koronavirusom. Pri Olimpijskem komiteju Slovenije so pojasnili, da se morajo vsi pred odhodom na Japonsko testirati dvakrat, ob pristanku pa še enkrat, ne glede na to, ali so cepljeni ali ne. Tam bodo živeli v mehurčkih v olimpijski vasi in se vsakodnevno testirali. Zaželen je tudi odhod iz Japonske v 48 urah po zadnji tekmi.



Slavnostno odprtje iger bo prihodnji petek, 23. julija.

