Je bil to včeraj sploh pravi Putin? Nekateri ne verjamejo

Včeraj zvečer po našem času so bile oči svetovne javnosti uprte na Aljasko, kjer sta se po več letih srečala ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. Na srečanju je beseda tekla tudi o vojni v Ukrajini, ki pa še naprej divja. Ob srečanju se je na spletu pojavila tudi zanimiva teorija zarote. Sodeč po komentarjih na družbenih omrežjih, nekateri ne verjamejo, da je na srečanje prišel pravi Putin. Menijo, da je prišel njegov dvojnik.

Komentarji

»Saj to sploh ni pravi Putin. Niti dobrega dvojnika niso poslali, poslali so 'Veselega Putina', tistega potrošnega, ki običajno opravlja le manjše javne nastope in je šel na obisk h Kimu v Severno Korejo,« je zapisal nekdo na družbenem omrežju X.

O tem, da je na Aljasko prišel pravi Putin, dvomi tudi neka druga oseba: »Novinarji bombardirajo Putina s težkimi vprašanji. Putinovi izrazi na obrazu dajejo občutek, kot da gre za njegovega dvojnika.«

Srečanje je pritegnilo veliko pozornosti. FOTO: Gavriil Grigorov Afp

Tretji osebi je bila sumljiva hoja ruskega predsednika. »Putin je bivši agent KGB-ja in nikoli ne premika desne roke. Ta moški ni Putin, očitno je, da je telesni dvojnik,« je zapisala oseba.

To sicer ni prvič, da se omenja Putinove dvojnike. O njih se je že večkrat pisalo.