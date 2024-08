Se Hrvaška sooča s posledicami visokih cen? Julija na Jadranu 155.000 manj turistov kot lani

Vse jadranske županije je julija obiskalo manj turistov kot v istem mesecu lani, z izjemo Dubrovniško-neretvanske, kjer jih je prišlo »nekoliko« več, medtem ko je bilo število nočitev v večini skoraj enako kot lani ali le malo višje, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti (HTZ).

Po podatkih HTZ je bilo julija v jadranskih državah za 3,4 odstotka ali okoli 155 tisoč turistov manj kot julija lani.

V vseh teh županijah se posamično minusi prihodov gibljejo od okoli 3 do okoli 6 odstotkov, kar na primer za istrsko županijo pomeni, da jo je julija letos obiskalo približno 43 tisoč turistov manj kot lani, za primorsko-goransko (Kvarner) okoli 36 tisoč manj, za Splitsko-dalmatinsko okoli 26 tisoč manj, Zadar pa je obiskalo okoli 20 tisoč ljudi manj.

Mrvica obiska več v Dalmaciji

Dubrovniško-neretvanska županija je bila edina, ki je julija zabeležila porast prihodov turistov, in sicer za slabih 0,6 odstotka, kar pomeni, da jih je bilo približno 2600 več kot julija 2023.

Hrvaška poleti 2024. FOTO: Blaz Samec

V tej županiji je bilo skupaj z istrsko in splitsko-dalmatinsko julija 2024 nekoliko več nočitev kot julija 2023, in sicer za 0,1 do 1,5 odstotka več, medtem ko je bilo v ostalih jadranskih županijah nočitev od okoli 1 do okoli 3 odstotke manj.

Skupno je bilo julija na Jadranu za okoli 0,5 odstotka manj prenočitev, kar je približno 163.000 manj.

V celinskem delu države izstopa Zagreb s skupnim številom prihodov in prenočitev turistov, ki je le malo nižji od skupnega prometa v vseh preostalih celinskih županijah, prav tako je med redkimi, ki so v juliju imele porast obiska.

