Se Evropa pripravlja na vojno? Takšno direktivo so prejele bolnišnice v Franciji

Francosko ministrstvo za zdravje je regionalnim zdravstvenim oddelkom naročilo, naj bodo do marca 2026 pripravljeni na »spopad visoke intenzivnosti« in sprejem do 50.000 ranjenih, predvsem tujih vojakov, poročajo francoski mediji, ki jih povzema Regional obala.

Ministrica Catherine Vautrin FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Resno razmišljajo o velikem spopadu?

Navodilo je potrdila ministrica, piše Le Canard enchaîné. Bolnišnice so prejele direktivo, da morajo biti pripravljene na tisoče ranjenih v primeru velikega oboroženega spopada v Evropi. Civilne ustanove bi morale imeti zmogljivosti za sprejem med 100.000 in 500.000 vojaških oseb v obdobju od deset do 180 dni.

Zdravnikom naj bi pristojni naročili, naj se pridružijo zdravstveni službi oboroženih sil, poseben poudarek pa je menda na zdravljenju posttravmatskih motenj. V drugi odredbi pa je določeno, da mora osem vojaških bolnišnic sprostiti prostor za ranjene francoske vojake.

Ministrica Vautrin je ukrepe opisala kot preventivne, primerljive s pripravami na epidemije, a Armees.com, ki ga povzema Regional obala, opozarja: vključitev civilnih bolnišnic v obrambni sistem pomeni, da Francija resno razmišlja o možnosti velikega spopada na evropskih tleh.