Še eno skrivnostno izginotje turistke na Hrvaškem, iščejo jo že dva dni (FOTO)

Na Hrvaškem že dva dni iščejo pogrešano turistko. 80-letna Ellen Betty Solomons, Britanka iz Londona, je v ponedeljek zjutraj izginila v Šibeniku, od koder se je odpravila v neznani smeri, poroča hrvaški spletni portal 24sata.

Kot je razvidno iz spletne strani Nestali.hr, kjer vodijo evidenco pogrešanih oseb, je bila Ellen v času izginotja oblečena v modro majico z dolgimi rokavi, sive hlače do kolen in zelene športne copate. Ima rjave lase in modre oči. Visoka je 158 centimetrov. Govori angleško.

Po navedbah prič je bila pogrešana Britanka v skupini turistov, ki so si ogledali stari del mesta, nato pa je nenadoma izginila. Nazadnje naj bi jo videli drugi turisti iz skupine, ki so ji pomagali dvigniti denar na bankomatu (v bližini Medulićevega trga), od takrat pa se je za njo izgubila vsaka sled.