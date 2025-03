Še ena podražitev v turistični destinaciji, zelo priljubljeni med Slovenci

Če načrtujete dopust v Grčiji, potem imamo za vas slabe novice. Vozovnice za trajekte se bodo s 1. majem podražile za 12 do 15 odstotkov, so sporočili iz grškega združenja podjetij za potniški promet (SEEN).

Sredozemsko morje kot območje nadzora nad emisijami žvepla

Predsednik omenjenega združenja Dionisis Teodoratos je v pogovoru za lokalne medije pojasnil, da je povišanja cen trajektnih vozovnic povezano z novimi predpisi Evropske unije o ladijskem gorivu. Dodal je, da združenje preiskuje alternativne rešitve za zmanjšanje vpliva na potnike.

S 1. majem 2025 bo Sredozemsko morje uradno postalo območje nadzora nad emisijami žvepla (SECA). Ta oznaka zahteva, da ladje uporabljajo gorivo z vsebnostjo žvepla največ 0,1 odstotka, kar je bistveno nižje od tradicionalnega goriva. Vendar pa so ta goriva z nizko vsebnostjo žvepla od 35 do 40 odstotkov dražja od običajnih goriv.

Vozovnice za trajekte s 1. majem občutno višje, a za nakup prek spleta še veljajo stare cene.

»Pomemben del teh stroškov se bo odražal v cenah vozovnic,« je pojasnil Teodoratos in dodal, da stroški goriva predstavljajo od 45 do 50 odstotkov obratovalnih stroškov trajekta. Po njegovih besedah ​​so od leta 2009 stroški poslovanja močno narasli zaradi rasti cen goriva, povišanja plač in višjih stroškov za rezervne dele ter popravila in vzdrževanje plovil. Ti novi predpisi bodo še posebej vplivali na trajektne poti na otoke kot sta Rodos, Mikonos in Santorini, Kreta in in severnoegejske otoke, kot sta Samos in Ikaria.

Prek spleta še stare cene

Dobra novica je, da je vozovnice za trajekte do grških otokov mogoče kupiti preko spleta, kar pomeni, da če jih kupite zdaj, še vedno veljajo stare cene. Cene trajektov v Grčiji se sicer močno razlikujejo glede na sezono, pristanišče odhoda in nastavitve nastanitve na krovu. Na splošno se cene vozovnic gibljejo od 50 do 150 evrov na osebo brez kabine, potovanje v kabini pa lahko stane med 100 in 300 evrov na osebo.

Priporočljivo je, da najprej raziščete vse možnosti, kar je možno na spletni strani Ferriesonline.com, kjer lahko primerjate ponudbe.