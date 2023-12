Še en mrtev, tudi njega povezujejo s Putinom

Vladimirja Egorova, zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, so v sredo našli mrtvega, poročajo ruski državni mediji.

Poslanec mestne dume 46-letni član vladajoče Putinove stranke Enotna Rusija, je padel z okna tretjega nadstropja hiše na Kedrovaja ulici v Tobolsku, navaja ruski Telegram kanal Baza, ki je povezan z ruskimi varnostnimi službami. Gre za zadnjo v nizu skrivnostnih smrti, v katere so vpletene vidne ruske osebnosti, odkar so sile predsednika Putina februarja lani napadle Ukrajino. Ruska publikacija 72.ru je celo navedla enega očividca, ki je povedal, da je Egorov padel z okna v tretjem nadstropju, drugi pa, da je imel 'težave s srcem'. Sporočili so, da bodo opravili obdukcijo, da bi ugotovili vzrok smrti.

Lani je Egorov postal eden najbogatejših poslancev Tobolska, njegov dohodek pa je znašal 9,1 milijona rubljev (približno 100.500 dolarjev), je v četrtek poročala ruska tiskovna hiša RBC. Leta 2016 je bil zaradi nepobiranja najemnine od podjetnikov za najem občinskih zemljišč obsojen na pogojno delo, a je bil obtožbe zavrnjen. Po razrešitvi je Egorov ustanovil rekreacijski center in bil izvoljen v mestno dumo Tobolsk, poroča RBC. Kot piše na vladni strani, je Egorov za seboj pustil ženo in dva otroka.