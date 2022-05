Še bolj zaostrili ukrepe: brez negativnega testa nikamor

Prebivalci Pekinga in Šanghaja, ki že tedne živijo z zelo strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med katere spadata popolno zaprtje javnega življenja ter stroga karantena ne le za okužene, temveč njihove celotne soseske, se bojijo ponovnih zaostritev.

Zdravstveni delavci so namreč v eni od bank v Pekingu odkrili žarišče novih okužb, 28 so jih našteli, večina je bila sodelavcev, štirje pa njihovi družinski člani. Oblasti so hitro našle še 915 ljudi, s katerimi so bili okuženi v stiku, in vsem odredile karanteno v upanju, da morebitni ponovni izbruh zatrejo v kali.

Od danes naprej v Pekingu brez negativnega rezultata testa na okužbo s covidom-19, ki ne bo smel biti starejši od 48 ur, tako rekoč ne bo mogoče nikamor, niti v trgovino z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Da je takšen pristop povsem nemogoče vzdrževati na dolgi rok, pa je opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus ter si z izjavo prislužil cenzuro na kitajskih družabnih medijih in spletnih straneh.

Kitajski predsednik Xi Jinping, ki ga je Ghebreyesus že opozoril na negativne posledice, ki jih ima in jih še bo imela njegova strategija spopadanja z virusom, je sicer neomajen, še več, posameznikom in ustanovam je javno zagrozil, naj se ne vmešavajo v njihove odločitve glede spopadanja z epidemijo.