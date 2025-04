Se Balkan pripravlja na vojno? Srbija in Madžarska podpisali sporazum o vojaškem sodelovanju

Srbski in madžarski obrambni minister Bratislav Gašić in Kristof Szalay-Bobrovniczky sta v Beogradu danes podpisala t. i. načrt dvostranskega vojaškega sodelovanja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Državi sta sporazum sklenili manj kot mesec dni po tem, ko so sporazum o vojaškem sodelovanju podpisali Hrvaška, Albanija in Kosovo.

Načrt dvostranskega vojaškega sodelovanja za leto 2025 operacionalizira strateško sodelovanje na področju obrambe med obema državama.

Ministra sta dokument podpisala v navzočnosti srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je ob tem ocenil, da ima Srbija z Madžarsko najintenzivnejše sodelovanje na področju obrambe v regiji. Po srečanju z madžarskim ministrom je izrazil tudi prepričanje, da bo dogovor o skupnih dejavnostih vodil v nadaljnje zbliževanje in ustvarjanje vojaškega zavezništva med državama.

Podpisani dokument po njegovih besedah operacionalizira in konkretizira sporazum o strateškem sodelovanju na področju obrambe iz leta 2023.

Sodelovanje med državama že leta 2023 razširili tudi na vojaško področje

»Za letošnje leto smo se dogovorili za največje število aktivnosti doslej – kar 79, skoraj dvakrat več kot leta 2023, ko jih je bilo 48. To, kar smo dosegli z našimi madžarskimi prijatelji, je za nas izjemnega pomena,« je po poročanju Tanjuga dejal Vučić. Pri tem je pojasnil, da sta ključna elementa teh odnosov vojaško sodelovanje, ki se uresničuje skozi dvostranska in večnacionalna usposabljanja, ter sodelovanje na področju nabave sistemov in oborožitvenih sredstev.

Szalay-Bobrovniczky je po srečanju z Vučićem izrazil prepričanje, da lahko Madžarska prispeva k modernizaciji in celostnemu razvoju Srbije. Poudaril je, da so sodelovanje med državama že leta 2023 razširili tudi na vojaško področje, s podpisom pa da so ga dvignili na višjo raven.

Sporazum o vojaškem sodelovanju med državama prihaja dva tedna po tem, ko so Hrvaška, Albanija in Kosovo podpisali skupno izjavo o krepitvi obrambnega sodelovanja. Beograd se je na podpis sporazuma odzval kritično, češ da podpisnice z njim krhajo regionalno stabilnost.