Še 40 obtoženih zaradi smrti mladega Grka, zdaj je v priporu skupaj 70 navijačev

Grško tožilstvo je vložilo tožbe še proti štiridesetim osebam zaradi smrti grškega navijača pred kvalifikacijsko nogometno tekmo lige prvakov v Atenah med ekipo AEK in zagrebškim Dinamom. Vsi so v priporu, kjer je tako skupaj 70 obtoženih.

V ponedeljek je v Atenah v spopadu med navijači nogometnih klubov AEK in Dinama zaradi več vbodnih ran umrl 28-letni privrženec AEK Mikalis Kacuris. Zaradi poškodb so zdravniško pomoč poiskali še štirje Grki in štirje Hrvati, aretiranih pa je bilo okoli 100 ljudi, večinoma navijačev Dinama.

Kacurisa so 11. avgusta pokopali v njegovem rojstnem kraju Elefsini, ki leži 25 kilometrov zahodno od Aten.

Evropska nogometna zveza je zaradi tega tragičnega dogodka tekmo tretjega kroga kvalifikacij lige prvakov prestavila na 19. avgust.