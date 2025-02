Scenarij še bolj črn, kot smo se bali: Hitimo proti točki, s katere ni vrnitve

Omejitev dolgoročnega globalnega segrevanja na dve stopinji Celzija do leta 2100, kar je alternativni cilj pariškega podnebnega sporazuma, je po mnenju vodilnih podnebnih strokovnjakov postalo nemogoče.

Avtorji študije pod vodstvom priznanega klimatologa Jamesa Hansena so ugotovili, da je zemeljsko podnebje bolj občutljivo na naraščajoče izpuste toplogrednih plinov, kot so domnevali do zdaj.

Cilj, ki smo si ga zadali, je mrtev

Hansen je nekdanji ugledni Nasin znanstvenik, znan po tem, da je ameriškemu kongresu leta 1988 povedal, da se dogaja globalno segrevanje. »Cilj dveh stopinj je mrtev,« je dejal Hansen, ki neko kot njegovi kolegi, trdi, da količina toplogrednih plinov, ki se že sproščajo v ozračje zaradi izgorevanja fosilnih goriv, ​​ozračje segreva bistveno hitreje in močneje, kot smo si želeli.

Temperature bodo v prihodnjih letih 1,5 stopinje Celzija ali več nad tistimi, ki smo jim bili priča v predindustrijski dobi, kar bo pogubno za koralne grebene, segrevanje pa bo povzročalo tudi močnejše nevihte.

Znanstveniki ocenjujejo, da bosta taljenje polarnega ledu in dotok sladke vode v severni Atlantik povzročila prekinitev glavnega oceanskega toka, s kratico ga imenujemo AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) v 20 do 30 letih.

Ti tokovi prinašajo toploto na različne dele planeta, pa tudi hranila, ki jih potrebujejo živali in rastline, ki živijo v Atlantskem oceanu.

Motnja »bo povzročila velike težave, vključno z dvigom morske gladine za več metrov, zato opisujemo propad prej omenjenega atlantskega toka kot točko brez vrnitve,« navaja študija.

Posledice bodo hujše

V Pariškem podnebnem sporazumu iz leta 2015 so se države dogovorile, da si bodo do konca stoletja prizadevale omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven.

Znanstveniki so ugotovili, da je ta prag ključnega pomena za preprečevanje motenj velikih oceanskih tokov, hitrega taljenja permafrosta na severu in propadanja tropskih koralnih grebenov, a smo cilj presegli že v zadnjih dveh letih.

Globalno segrevanje za dve stopinji Celzija bi imelo še hujše posledice, vključno z nepopravljivo izgubo ledenih plošč, gorskih ledenikov in snega, morskega ledu in permafrosta.