Savna za enega japonski hit

Solo sprostitev

30 evrov je ura samostojnega potenja.

Že dolgo je znano, da lahko savnanje koristi v boju proti številnim obolenjem in krepi telo ter duha, menda naj bi odganjalo tudi respiratorne nadloge. Če ne drugega, pa prinaša vsaj čudovito sprostitev in občutek očiščenja, povedo izkušeni.Kdor savne nima doma, zdaj verjetno komaj čaka konec zajezitvenih ukrepov, s katerim bodo slej ko prej vrata pri nas odprli številni centri dobrega počutja, na Japonskem pa so oblasti nekoliko bolj dojemljive za želje prebivalstva. A le pod strogim nadzorom in določenimi pravili, seveda.Projekt savna za enega ima korenine že v času pred pandemijo, takrat je bilo odločeno, da bodo njihovi gostje predvsem samski, ki se znajo razvajati tudi brez partnerja. Toda novi koronavirus je prinesel novo miselnost in ob odprtju je postalo jasno, da bo center namenjen uživanju ob upoštevanju varnostne razdalje in drugih strogih varnostnih ukrepov.Eden od ustanoviteljev hiše sprostitve Solo Sauna Tune v Tokiuzadovoljno ugotavlja, da jim posel naravnost cveti, saj so tako rekoč edini, ki imajo prostore za finsko savnanje po meri urejene za solo sprostitev, s preštevilnimi rezervacijami pa so zasedeni za več tednov vnaprej, poroča Reuters. Nedavno odprtje, ki so ga številni težko pričakovali, jim je dalo potrditev, da so na pravi poti in da bo prepričanje, da so določene dejavnosti varne le v individualni izvedbi, ostalo še dolgo po pandemiji – pa še tej ni videti konca.Pa tudi družbene spremembe na Japonskem so jim nedvomno v prid: samskih je tam namreč iz leta v leto več, do leta 2040 naj bi bilo enočlanskih gospodinjstev za kar 40 odstotkov, tako da jim posla zagotovo ne bo zmanjkalo. Za eno uro samostojnega savnanja je treba odšteti 30 evrov, rezervacije pa so na voljo za dva tedna vnaprej.