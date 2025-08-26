ZATIKA SE

Savdijci bi imeli zimsko olimpijado, a ne gre vse po načrtih

Najprej bodo leta 2029 gostili azijske zimske igre.
Fotografija: Savdski delegat z zastavo OCA na zaključni slovesnosti azijskih zimskih iger v kitajskem Harbinu FOTO: Hannah McKay/Reuters
Savdski delegat z zastavo OCA na zaključni slovesnosti azijskih zimskih iger v kitajskem Harbinu FOTO: Hannah McKay/Reuters

STA
26.08.2025 ob 11:40
STA
26.08.2025 ob 11:40

Zimske olimpijske igre v Savdski Arabiji so realnost. Med tistimi, ki verjamejo v projekt prvih olimpijskih iger v arabskem svetu, je Olimpijski svet Azije (OCA). Najprej se bo Savdska Arabija preizkusila kot gostiteljica azijskih zimskih iger. Te naj bi bile na Arabskem polotoku že leta 2029.

Savdska Arabija se pojavlja kot realna gostiteljica naslednje izdaje regionalnega zimskega tekmovanja čez štiri leta. Projekt je naletel na kritike okoljevarstvenih skupin, saj želijo zimske igre izpeljati v puščavskem svetu ne glede na pomanjkanje vode in naravnega snega.

OCA je leta 2022 odobril kandidaturo puščavskega kraljestva za organizacijo iger.

OCA je leta 2022 soglasno odobril kandidaturo puščavskega kraljestva za organizacijo iger v 427 milijard evrov vrednem megamestu Neom. Ta megalomanski projekt je del savdske usmerjenosti v velike športne dogodke, vključno s svetovnim prvenstvom v nogometu leta 2034. V okviru futurističnega projekta je načrtovan tudi celoletni zimsko-športni kompleks v gorah Trojena.

Vendar je britanski Financial Times prejšnji teden poročal o težavah, s katerimi se spopadajo konstruktorji in gradbeniki v Savdski Arabiji. Za zdaj je videti, da snovalcem tega projekta ne bo uspelo zgraditi smučišča pravočasno, in menda razmišljajo celo o zamiku izvedbe dogodka štiri leta pozneje, kot je bilo načrtovano. Kot morebitni nadomestni lokaciji za azijsko zimsko tekmovanje se omenjata Južna Koreja in Kitajska, ki sta v letih 2018 in 2022 že gostili zimske olimpijske igre, Kitajska pa je februarja v severnem mestu Harbin izpeljala tudi azijske zimske igre.

V okolici bodočega megamesta Neom sta leta 2021 potekali dve etapi relija Dakar. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
V okolici bodočega megamesta Neom sta leta 2021 potekali dve etapi relija Dakar. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

