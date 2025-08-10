TRENJA PO SVETU

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

V treh velikih bazah je več kot 72 hangarjev za lovce, pristanišča, dolge vzletno-pristajalne steze ter skupine protiletalskih in protiladijskih raket.
Fotografija: Letalo KJ-500 in transportno letalo Y-20 na letališki ploščadi na otoku Woody na spornem otočju Paracel, ki je v Kitajski znano kot otočje Xisha, Južno Kitajsko morje, 19. maj 2025. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters
Odpri galerijo
Letalo KJ-500 in transportno letalo Y-20 na letališki ploščadi na otoku Woody na spornem otočju Paracel, ki je v Kitajski znano kot otočje Xisha, Južno Kitajsko morje, 19. maj 2025. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters

N. P.
10.08.2025 ob 17:12
10.08.2025 ob 17:51
N. P.
10.08.2025 ob 17:12
10.08.2025 ob 17:51

Poslušajte

Čas branja: 2:27 min.

Kitajska je v zadnjem desetletju iz peska zgradila mrežo otokov z letalskimi vzletno-pristajalnimi stezami do dolžine treh kilometrov, z desetimi hangarji in raketnimi položaji. Zdaj sateliti potrjujejo še pristanke jedrsko sposobnih bombnikov H-6K. »To je najhitrejši primer množičnega nasipavanja in zasipavanja v človeški zgodovini,« opozarja Gregory Poling iz AMTI – raziskovalnega programa v okviru CSIS (Center za strateške in mednarodne študije v Washingtonu v ZDA). 

Zadnje analize omenjenega programa kažejo, da je Kitajska v Južnokitajskem morju postavila približno 3.200 hektarjev vojaško utrjenih površin na umetnih otokih. V treh velikih bazah je več kot 72 hangarjev za lovce, pristanišča, dolge vzletno-pristajalne steze ter skupine protiletalskih in protiladijskih raket. »Kitajska ima zdaj na teh bazah ogromno vojaške infrastrukture … pristanišča, velike steze … ter veliko radarskih, senzorskih in komunikacijskih sistemov,« je dejal Poling.

Po podatkih AMTI ima Peking 20 oporišč na otočju Paracel in sedem na otočju Spratly, štiri med njimi delujejo kot polno operativne mornariško-letalne baze.

Kitajski bombniki H-6 na letališki ploščadi na otoku Woody, 19. maj 2025. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters
Kitajski bombniki H-6 na letališki ploščadi na otoku Woody, 19. maj 2025. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters

Maja letos so komercialni sateliti na enem izmed otokov na otočju Paracel posneli dva bombnika H-6, kar je po navedbah analitikov prvi tak primer po letu 2020 in jasen signal projekcije moči. »Ti bombniki lahko izstreljujejo izstrelke v dosegu Avstralije,« opozarjajo regionalni varnostni strokovnjaki. 

Zakaj je to pomembno?

Južnokitajsko morje je ena najbolj prometnih morskih poti na svetu. Z novimi otoki oziroma utrdbami ima Kitajska stalne pristajalne steze, radarje in raketne sisteme v samem središču regije – to pa pomeni hitrejše premike vojaških sil in večji pritisk na sosednje države. Spor ostaja tudi na pravnem področju: več držav zavrača kitajske teritorialne zahteve, del baz pa mednarodni pravniki označujejo za nezakonite. 

Slika je jasna: umetni otoki so postali utrdbe, s katerih Kitajska hitreje in dlje projicira vojaško moč — od bombnikov H-6 do gosto prepletene mreže radarjev in raket. 

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Pogrešano dekle (17) našli v stanovanju z več Sirci, bila je napol mrtva

image_alt
Donald Trump: »Barron je tako visok, ker je jedel samo hrano, ki jo je kuhala Melanijina mama«

image_alt
Izredno velika toča klestila po Sloveniji. Mursko Soboto dosegla supercelica, ujeta je bila na posnetku (FOTO)

image_alt
Rosvita Pesek predsednici DZ: Že dolgo vas čakam, da vas vprašam eno stvar (VIDEO)

image_alt
Grozljiva tragedija: po nesreči ustrelil sina, bojijo se, da bo od žalosti sodil še sebi

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Kitajska baza vojaška letala morje vojna ZDA orožje oboroževanje raketa varnost vojska

Priporočamo

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)
Umrl je Štefan Jug: s še enim Slovencem sta veljala za najboljša na svetu
Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira
Tina Maze pokazala, kje je preživljala poletje, imela je posebno družbo (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)
Umrl je Štefan Jug: s še enim Slovencem sta veljala za najboljša na svetu
Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira
Tina Maze pokazala, kje je preživljala poletje, imela je posebno družbo (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.