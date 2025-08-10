Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Kitajska je v zadnjem desetletju iz peska zgradila mrežo otokov z letalskimi vzletno-pristajalnimi stezami do dolžine treh kilometrov, z desetimi hangarji in raketnimi položaji. Zdaj sateliti potrjujejo še pristanke jedrsko sposobnih bombnikov H-6K. »To je najhitrejši primer množičnega nasipavanja in zasipavanja v človeški zgodovini,« opozarja Gregory Poling iz AMTI – raziskovalnega programa v okviru CSIS (Center za strateške in mednarodne študije v Washingtonu v ZDA).

Zadnje analize omenjenega programa kažejo, da je Kitajska v Južnokitajskem morju postavila približno 3.200 hektarjev vojaško utrjenih površin na umetnih otokih. V treh velikih bazah je več kot 72 hangarjev za lovce, pristanišča, dolge vzletno-pristajalne steze ter skupine protiletalskih in protiladijskih raket. »Kitajska ima zdaj na teh bazah ogromno vojaške infrastrukture … pristanišča, velike steze … ter veliko radarskih, senzorskih in komunikacijskih sistemov,« je dejal Poling.

Po podatkih AMTI ima Peking 20 oporišč na otočju Paracel in sedem na otočju Spratly, štiri med njimi delujejo kot polno operativne mornariško-letalne baze.

Kitajski bombniki H-6 na letališki ploščadi na otoku Woody, 19. maj 2025. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters

Maja letos so komercialni sateliti na enem izmed otokov na otočju Paracel posneli dva bombnika H-6, kar je po navedbah analitikov prvi tak primer po letu 2020 in jasen signal projekcije moči. »Ti bombniki lahko izstreljujejo izstrelke v dosegu Avstralije,« opozarjajo regionalni varnostni strokovnjaki.

Zakaj je to pomembno?

Južnokitajsko morje je ena najbolj prometnih morskih poti na svetu. Z novimi otoki oziroma utrdbami ima Kitajska stalne pristajalne steze, radarje in raketne sisteme v samem središču regije – to pa pomeni hitrejše premike vojaških sil in večji pritisk na sosednje države. Spor ostaja tudi na pravnem področju: več držav zavrača kitajske teritorialne zahteve, del baz pa mednarodni pravniki označujejo za nezakonite.

Slika je jasna: umetni otoki so postali utrdbe, s katerih Kitajska hitreje in dlje projicira vojaško moč — od bombnikov H-6 do gosto prepletene mreže radarjev in raket.

