Sarajevu vladajo podgane, oblasti razglasile epidemijo

Sarajevo so spet zasedle podgane. Objave Sarajevčanov na družbenih omrežjih so pokazale množico glodavcev, ki plavajo v reki Miljacki, ta pa teče skozi središče mesta.

Sarajevčani, ki so tega že vajeni, so objavili fotografije prepolnih zabojnikov za smeti in nezakonitega odlaganja odpadkov. Njihove pritožbe, naj oblasti že odstranijo poginule živali z javnih površin, tudi z otroških igrišč, pa so vse doslej naletele na gluha ušesa. Vse to ustvarja idealno okolje za razmnoževanje podgan. Ta slika pa je za prebivalstvo precej manj rožnata.

Za skrb vzbujajoč porast primerov bolezni, ki jih prenašajo podgane, zdravstveni strokovnjaki krivijo neuspešen nadzor nad populacijo glodavcev v Sarajevu.

Miljacka teče skozi Sarajevo. Zadnje čase je prepolna podgan. FOTO: Primož Butinar

V zgolj 24 urah je največja bolnišnica v državi poročala o kar 12 primerih leptospiroze. Tej bolezni rečejo tudi podganja mrzlica. Pri ljudeh se običajno širi prek vode ali zemlje, onesnažene z urinom ali iztrebki glodavcev, simptomi so od glavobolov, bolečin v mišicah do krvavitev v pljučih. Akutna oblika bolezni, Weilova bolezen, lahko povzroči zlatenico in celo odpoved ledvic.

Lokalne oblasti v Sarajevu so že razglasile epidemijo, kar je omogočilo uvedbo izrednih ukrepov, med katere sodi tudi dolgo pričakovano čiščenje. Občinski delavci, oboroženi z razkužilnimi sredstvi, so bili že napoteni na spomladansko čiščenje javnih površin, končno so organizirali tudi dodaten odvoz smeti. Tudi šole so dobile navodila, naj očistijo svoja igrišča.

Poudariti je treba, da v Sarajevu v zadnjih dveh letih sploh ni bilo nobenih ukrepov za zatiranje škodljivcev. Uradniki so raje krivili spodletel postopek javnega razpisa, zaradi česar je bilo mesto tudi pahnjeno v spopad s podganami pa tudi s psi, saj so se medtem razpasla še krdela potepuških psov.

Minister za zdravje Enis Hasanović je situacijo opisal »ne kot zdravstveno krizo, pač pa skupnostno krizo«, saj lokalne oblasti ne izpolnjujejo bistvenih higienskih zahtev. Še več, pristojni napovedujejo, da bi se lahko zdravstvene razmere samo še poslabšale.