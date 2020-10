Sanjski poklic: knjigarnar na Maldivih

Ne le prodajalec, tudi organizator

V letovišču imajo svoj medicinski center za testiranje.

Maldive je aprila zajel koronski preplah, a razkošno otočje je zdaj varno in zdravo, zagotavljajo tamkajšnje oblasti in že vabijo turiste, na voljo pa je tudi nekaj zanimivih delovnih mest. Med njimi nedvomno priteguje tisto za bosonogega prodajalca knjig.Tisti, ki se jeseni le stežka spopadajo s turobnim vremenom, zimski mraz pa jih povsem dotolče, se lahko za kritični čas preselijo kar v letovišče Soneva Fushi na zasebnem otoku Kunfunadhoo in se zaposlijo v tamkajšnji knjigarni. Gre za ekološki obrat, v katerem bosonogi prodajalci goste oskrbujejo s pisano literaturo, pri tem pa so lahko ves čas napravljeni, kakor da so na oddihu. Torej v lahkotnih poletnih cunjicah in bosih nog!Delo je na voljo do velike noči, v cvetu tamkajšnje turistične sezone, začne pa se že v kratkem, vabijo delodajalci iz razkošnega letovišča in mirijo, da imajo v kompleksu svoj lastni sodobni medicinski center za opravljanje testov na covid-19, pa tudi sicer so se Maldivi po njihovem že otresli tegobe, zato v kratkem pričakujejo obisk z vseh koncev sveta. In ker njihovi gostje zares prihajajo z vseh vetrov, iz najrazličnejših kulturnih okolij in so različnih okusov, je nujno, da je knjigarnar načitan in razgledan, komunikativen in pripravljen svetovati, zmore pa tudi organizirati različne delavnice, bralne večere in druge dogodke. Obisk njihovega letovišča mora biti tudi knjižno popotovanje, poudarjajo direktorji kompleksa, zato pričakujejo kandidate pustolovskega duha, velike ljubitelje knjig in poznavalce literature, angleščina pa mora biti njihov drugi jezik, če ne kar prvi, saj bo moral knjigarnar tudi redno pisati blog o svoji dogodivščini sredi čudovitih Maldivov.Med kandidati, uvrščenimi v ožji krog, bodo izbrali zmagovalca, ki ga bodo nekaj časa šolali na daljavo, šele nato bo lahko izkusil nežno mivko med prsti na nogah, so se še namuznili v letovišču, kjer med drugim zaposlijo tudi izkušenega hortikulturnega tehnika, računovodjo, fotografa in picopeka.