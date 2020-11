Sanjska služba: razpisali 150 delovnih mest za delo na Antarktiki

Zdi se, da se je v teh težkih časih Avstralcem ponudila edinstvena priložnost. Avstralska antarktična divizija je razpisala kar 150 delovnih mest v najbolj odmaknjenem in najhladnejšem delu sveta. Če sama misel o selitvi na Antarktiko ni mamljiva, je toliko bolj mikavno plačilo, ki je 66–135 tisoč dolarjev. Poleg tega je poskrbljeno tudi za namestitev in hrano.Z decembrom želijo zaposliti najrazličnejši kader, od kuharjev, zdravnikov, mehanikov, elektroinženirjev, vodij baznih postaj in še bi lahko naštevali. Iščejo izkušen kader, ki bi se zaposlil za najmanj štiri mesece in največ 15. Na razpis se lahko prijavijo Avstralci in Novozelandci pa tudi tisti, ki imajo vizum za delo v Avstraliji.Kako poteka delo na baznih postajah na Antarktiki? Poleti je v vsaki od štirih baz do sto oseb, v zimskem času pa je tam prisotnih le 20 posameznikov, katerih delo je izjemno pomembno.Kakšni so pogoji za zaposlitev? Komisija skrbno pregleda vsako vlogo, potrebna sta tudi zdravniški in psihološki pregled, saj gre za mnogo bolj zahtevne pogoje dela kot drugod. Delo je na kožo pisano tistim, ki radi delajo na oddaljenih postajah, dobro sodelujejo z drugimi, se hitro učijo in so vedrega duha.Predstavnik je za Daily Mail povedal še, da je to odlična priložnost za vse, ki želijo živeti in delati v najbolj odročnem in čudovitem delu sveta.