Sanje o potovanju? Tukaj je top 10 destinacij, med njimi slovenski biser (VIDEO)

Popotniški magazin Lonely Planet je Bled uvrstil med 10 najboljših krajev, vrednih obiska. Kot so zapisali pri Slovenski turistični organizaciji, jih je navdušil in ga priporočajo za obisk: »Bled so umestil med 10 destinacij, ki nudijo edinstvena in nepozabna doživetja. Še posebej jih je navdušila slikovitost destinacije, za katero navajajo, da ima najbolj fotogenično jezero na planetu.«»Vsi imamo seznam destinacij, ki si jih želimo ogledati: destinacije, nad katerimi so navdušeni naši prijatelji, ali kraji, o katerih smo brali, o katerih smo sanjali. To je naš seznam takšnih destinacij,« izpostavljajo pri Lonely Planetu. »Tokrat so dodatne točke pri ocenjevanju prejele tiste destinacije, ki turizem upravljajo trajnostno.«Še posebej je Lonely Planet pri Bledu navdušila slikovitost Blejskega jezera in otoka s cerkvijo, za katerega pravijo, da je najbolj fotogeničen na planetu.Gre za v drugo izdajo priljubljenega seznama priporočenih krajev (Ultimate Travel List). Med temi se je na prvem mestu znašla jordanska Petra, peščeno mesto, ki je tudi na Unescovi listi svetovne kulturne dediščine. Tu so še Galapagos, avstralski Uluru, Anapurna, Slano jezero v Boliviji ... Popoln pregled nudimo v spodnjem videu. Če že ne moremo potovati, lahko vsaj načrtujemo, kajne?