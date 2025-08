Sanader zapustil zapor in se odpeljal z luksuzno modro limuzino (VIDEO in FOTO)

Nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja so danes pogojno izpustili iz zapora. Sanader je prestajal 18-letno zaporno kazen zaradi korupcije, na prostost pa je prišel po dveh tretjinah odslužene kazni.

Sanaderjev odvetnik je po poročanju Hine danes dejal, da so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za njegovo izpustitev. Pojasnil je še, da se bo Sanader moral vsak mesec javiti policiji in da ne bo smel spremeniti prebivališča ali stalnega bivališča.

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

Sodišče v Sisku je minuli četrtek odločilo, da je Sanader izpolnil pogoje za predčasni in pogojni izpust. Za rešetkami je v priporu ali zaporu doslej preživel devet let in pol. Na Hrvaškem je mogoče za predčasni izpust zaprositi po polovici odslužene kazni, ponavadi pa se sicer odobri šele po dveh tretjinah.

72-letni Sanader iz vrst še vedno vladajoče HDZ je dolžnosti predsednika vlade opravljal med letoma 2003 in 2009. Obsojen je bil v treh ločenih primerih, in sicer za polnjenje črnega sklada HDZ iz javnih sredstev in za prejem dveh večmilijonskih podkupnin.