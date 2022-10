Samo ob tej hrvaški plaži opažajo več sto morskih psov vsak dan

V Jadranskem morju živi okoli 50 vrst morskih psov in raž. Slovensko-hrvaška ekipa strokovnjakov pravi, da jih je več kot polovica ogroženih. V našem in hrvaškem morju tako plava na stotine morskih psov. Čeprav jih le redko lahko vidimo, ker živijo v globinah, nekateri vsake toliko priplavajo do obljudenih plaž.

Morski psi menda obožujejo Jadran, zato tja zaplavajo nove in nove vrste. Mnogo jih priplava tudi do največje splitske plaže. »Na Žnjanu je veliko morskih psov, ki se pridejo drstit. V avgustu jih je tam vsak dan 200, 300. Ti morski psi so veliki od enega metra do 1,8 metra,« pojasnjuje profesor Alen Soldo iz Splita. Dodal je, da jih le redko lahko opazimo, ker plavajo v globinah.

Med najbolj znanimi morskimi psi v Jadranu je modrulj. Soldo je v južni Afriki raziskoval tudi nevarnejšega, velikega belega psa, ki je v Jadranu zelo redka vrsta, a vseeno se ga lahko opazi. »Njegovo območje je predvsem srednje in vzhodno Sredozemlje, nekateri primerki pa segaj tudi do Jadrana,« je zatrdil v pogovoru z novinarko Dnevnika Nove TV.

Zadnji usoden napad morskega psa na človeka na Hrvaškem se je zgodil v 70. letih prejšnjega stoletja v Lokvi Rogoznici, ko je umrl nemški turist. Profesor Soldo po ranah predvideva, da je šlo za velikega belega psa.