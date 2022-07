Sammy B ležal na globini 6895 metrov: zadnji preživeli mornar umrl letos

Razbitina je razpadla na dva dela, a je presenetljivo odlično ohranjena, so presenečeni raziskovalci, osupli nad odkritjem na Filipinih: na globini 6895 metrov jih je namreč čakal ameriški rušilec USS Samuel B Roberts, za katerega je bila usodna bitka za otok Samar oktobra 1944.

Gre za najglobljo razbitino, kar so jih kdaj odkrili, si manejo roke raziskovalci, zgodovinski zapisi pa kažejo, da so Američani ladji med drugo svetovno vojno ljubkovalno rekli Sammy B. Slovela je po svojem zadnjem junaškem odporu proti japonskim silam, saj so bili Američani tako glede oboroženosti kot po številu mož v šibkejšem položaju, a se je ladja dolgo postavljala po robu japonskim bojnim križarkam, ki so jo nazadnje prerešetale.

120 mož so rešili.

Ladja je potonila v pol ure, pri tem pa je 90 mož je umrlo, 120 so jih rešili, zadnji preživeli pa se je poslovil marca letos.

Zgodba Sammyja B je tako spet oživela, je zadovoljen raziskovalec, finančnik in pustolovec Victor Vescovo, ki je zaslužen za najdbo: razbitino so namreč odkrili s podmornico, ki lahko dosega skrajne globine. Vescovo je poudaril, da je nadvse ponosen na odkritje in da bo poskrbel, da junaštvo in požrtvovalnost ameriških vojakov ne bosta utonila v pozabo. Ladja leži kar 426 metrov globlje kakor prejšnja rekorderka, USS Johnson, ki so jo odkrili lani prav tako na Filipinih, pod misijo pa se je tudi takrat podpisal Vescovo.