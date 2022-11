Sam brez otrok, drugim soli pamet: 2 leti pitja je dovolj, da ženska postane alkoholičarka

Vodja konservativne poljske vladajoče stranke Jaroslaw Kaczynski je minuli konec tedna izrazil obžalovanje zaradi nizke rodnosti na Poljskem, krivdo zanjo pa pripisal mladim Poljakinjam, ki po njegovi oceni popijejo preveč alkohola. Njegove izjave so sprožile plaz kritik iz opozicije in v neodvisnih medijih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti proti prepovedi splava razen v izjemnih primerih po smrti 30-letne nosečnice na Poljskem FOTO: REUTERS

V sobotnem govoru v kraju Elk na severovzhodu Poljske je Kaczynski ocenil, da je demografska slika Poljske med drugim slaba »zaradi določenega vedenja ljudi, še posebno žensk. Če se bo nadaljevalo, da ženske do 25. leta pijejo toliko kot njihovi moški vrstniki, ne bo otrok,« je dejal. Ob tem je pripomnil, da moški postanejo alkoholiki, če dvajset let uživajo preveč alkohola, ženske pa so alkoholičarke že po dveh letih čezmernega pitja.

Te informacije je, kot je dejal, dobil od nekega zdravnika, ki mu je povedal, da mu je uspelo alkoholizma ozdraviti tretjino svojih moških pacientov, a nobene ženske. Poudaril je tudi, da ni naklonjen temu, da bi ženske imele otroke zelo mlade, ker »mora ženska dozoreti, da bi bila lahko mati. Če pa do 25. leta veliko pije – malo se šalim –, se na tem področju ne obeta nič dobrega,« je dodal predsednik stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki sam sicer nima otrok.

2 leti pitja je po njegovem dovolj, da ženska postane alkoholičarka.

Kaczynski, ki je na turneji za pridobivanje privržencev za svojo stranko pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto, je vprašanje rodnosti izpostavil tudi v nedeljo v Olsztynu na severovzhodu Poljske. »Včeraj sem dejal, da mlade ženske tekmujejo z moškimi pri pitju alkohola. To je škodljivo,« je poudaril. Dodal je, da mora politik, če za to ve, o tem tudi spregovoriti. Po podatkih poljskega statističnega urada rodnost v državi že več let zapored upada.

Leta 2020 je bila stopnja rodnosti 1,378, da bi se izognili zmanjševanju števila prebivalstva, pa bi morala biti 2,1. Stranka PiS, ki je na oblasti od leta 2015, se za zvišanje rodnosti sicer bori na različne načine. Med drugim je uvedla več sto evrov prispevka družini za drugega in vse nadaljnje otroke. Hkrati na Poljskem od lani velja strožja zakonodaja, ki po novem prekinitev nosečnosti dovoljuje le v primeru posilstva, incesta ali ogroženosti življenja matere.