Saj ni res, pa je: vojaško letalo bombe odvrglo na napačno mesto

Južnokorejske zračne sile so v okviru urjenja iz enega od bojnih letal na napačnem kraju odvrgle osem bomb, zaradi česar je bilo ranjenih najmanj 15 civilistov. Incident se je zgodil v kraju Pocheon v provinci Gyeonggi, okoli 25 kilometrov od meje s Severno Korejo.

Zgodilo se je med skupno vajo letalskih in kopenskih sil ameriške in južnokorejske vojske.

Gasilci so sporočili, da so bombe padle na vas med skupno vajo letalskih in kopenskih sil ameriške in južnokorejske vojske. Med ranjenimi je večina civilistov, med njimi dva tujca, a tudi dva vojaka. Dva civilista sta hudo poškodovana in so ju prepeljali v bolnišnico, vendar njune poškodbe niso smrtno nevarne. Na zdravljenje so odpeljali še osem drugih oseb z lažjimi poškodbami.

Okrog petdeset prebivalcev območja so evakuirali v mestno hišo daleč od prizorišča bombnega napada. Poškodovanih je bilo več stavb, med drugim del cerkve. Bombardiranje bi bilo lahko še bolj usodno, če bi eksplodirale vse bombe, a je na srečo le ena. Preostale so onesposobili.

Južnokorejsko letalo Apache med vajami iz raketiranja FOTO: AFP

»Močno obžalujemo dogodek, zaradi katerega so nastale civilne žrtve, in želimo poškodovanim hitro okrevanje,« so sporočili iz zračnih sil. Dogodek nameravajo podrobneje preučiti in sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno z odškodnino za povračilo škode.