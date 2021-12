Saj ni res, pa je! Tesla v odpoklic skoraj pol milijona vozil

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo odpoklical več kot 475.000 avtomobilov modelov 3 in S zaradi težav s kamero za vzvratno vožnjo in prtljažniki, ki povečujeta tveganje za nastanek prometnih nesreč, je sporočila ameriška uprava za varnost v cestnem prometu. Gre za avtomobile, ki so nastali med letoma 2014 in 2021.

Odpoklicanih bo 356.309 avtomobilov modela 3 in 119.009 avtomobilov modela S, je sporočila Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu (NHTSA).

Skupno število odpoklicanih vozil je skoraj enako pol milijona vozil, ki jih je Tesla dobavila lani, izpostavlja Reuters.

Odpiranje prtljažnika

Pri avtomobilih modela 3 se lahko »kabelski snop kamere za vzvratno vožnjo poškoduje zaradi odpiranja in zapiranja pokrova prtljažnika, kar prepreči prikaz slike kamere za vzvratno vožnjo«, je sporočila NHTSA.

Pri vozilih modela S pa se lahko zaradi težav z zapahi sprednji prtljažnik odpre »brez opozorila in ovira voznikovo vidljivost, kar poveča tveganje za trčenje,« so sporočili iz Tesle. V družbi niso seznanjeni z nobeno nesrečo, poškodbami ali smrtnimi žrtvami, povezanimi s težavami, navedenimi v odpoklicu avtomobilov, navaja NHTSA.

Pri Tesli se na poizvedovanja Reutersa glede odpoklica še niso odzvali.

Na Kitajskem odpoklicali približno 200 tisoč vozil

Na Kitajskem bodo odpoklicali približno 200.000 Teslinih vozil, je danes sporočil tamkajšnji regulator trga. Med njimi 19.697 uvoženih modelov S, 35.836 uvoženih modelov 3 in 144.208 modelov 3, proizvedenih na Kitajskem.

NHTSA je pred tem pod drobnogled vzela 580.000 Teslinih vozil zaradi odločitve družbe, da omogoči igranje video iger na osrednjem zaslonu avtomobila v času, ko se vozilo premika. Tesla se je naknadno odločila, da to funkcijo onemogoči v času vožnje, še navaja Reuters.