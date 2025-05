Saj ni res, pa je: ribiče v morju presenetil sibirski tiger

Ribiči so ob vzhodni obali Rusije naleteli na grozljiv prizor, saj so v morju zagledali plavajoče truplo mogočne divje mačke. Lokalna policija je potrdila, da gre za sibirskega tigra, tožilstvo pa je že sprožilo preiskavo, s katero želijo ugotoviti razlog pogina živali.

Žalostni posnetki trupla mogočne divje mačke so nastali ob obali Vladivostoka.

Žalostni posnetki trupla mogočne divje mačke so nastali sredi Japonskega morja ob obali Vladivostoka. Na njih je mogoče opaziti, kako negibno telo odraslega sibirskega tigra morje odnese mimo ribiške ladje. Sibirski tiger sodi med kritično ogrožene vrste, izvira pa iz gozdov ruskega Daljnega vzhoda. Da bodo s preiskavo ugotovili vse okoliščine pogina živali, so že zagotovili na mestnem tožilstvu. Ugotavljali bodo tudi vzrok smrti tigra. »Strokovnjaki izvajajo vse nujne ukrepe za izsleditev in odstranitev trupla plenilca iz vode,« so sporočili z območne lovske nadzorne službe.

Pred leti izvedli racije

Pred približno petimi leti so pristojni med racijo pri preprodajalcih divjih živali odkrili več trupel živali, med njimi so v zasebnem živalskem vrtu na Tajskem decembra 2020 odkrili tudi obglavljenega tigra. Med racijo so zasegli pet živih tigrčkov, za katere sumijo, da so jih nezakonito pretihotapili v živalski vrt. DNK je pokazal, da trije mali tigrčki niso bili v sorodu z nobenim od tigrov, ki so jih odkrili v paru, kar nakazuje, da so bili pretihotapljeni, so dejali takrat.