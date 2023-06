Saj ni res, pa je: predsednik Vučić, vojni zločinec Šešelj, četniški napevi in alkohol (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek, na katerem srbski predsednik Aleksandar Vučić in vojni zločinec Vojislav Šešelj skupaj popivata na nekem slavju, v ozadju pa se sliši pesem, ki poveličuje četnika Pavla Đurišića.

Vojislav Šešelj. FOTO: Marko Djurica Reuters Pictures

Posnetek je objavil beograjski odvetnik Čedomir Stojković, ki je zapisal, da se »sramota za ljudi, predsednik Srbije, opija skupaj z zločincem Vojislavom Šešljem«. »Oba sta popolnoma enakovredna, »je še dejal Stojković.

»Opiti se z njim ob poslušanju pesmi, ki slavi Pavla Đurišića, četnika, katerega enote so med drugo svetovno vojno zagrešile zločine, kasneje pa se je osebno povezal z enotami NDH in nazadnje z nacističnimi silami,, je druga stvar, To, da ima ta pesem primitivno melodijo vojaških enot, ki so izvajale genocid v Srebrenici, je tretja stvar,« je še zapisal srbski odvetnik.