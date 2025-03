Saj ni res, pa je: poglejte, kako sta ruska šaljivca pretentala kosovskega premierja

Ruska šaljivca znana pod imenom Vovan in Leksus sta pretentala kosovskega premierja Albina Kurtija, ko sta mu čestitala po parlamentarnih volitvah v februarju, so v sredo sporočili iz Kurtijeve pisarne. Eden od njiju se je namreč pretvarjal, da je latvijski predsednik Edgars Rinkevics, Kurti pa je brez pomislekov klepetal z njim.

Kurtijeva stranka Samoopredelitev (LVV) je 9. februarja zmagala na parlamentarnih volitvah, temu pa so sledile tudi čestitke iz tujine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šaljivca s pravima imenoma Vladimir Kuznecov in Aleksej Stoljarov pa sta objavila posnetek na spletu, iz katerega je razvidno, kako Kurti odgovarja enemu od njiju, ki se pretvarja, da je latvijski predsednik.

V pogovoru Kurti kritizira hibridno vojno proti kosovski vladi iz strani Rusije in Srbije ter »nekaterih njihovih elementov na Kosovu«. Kritičen je bil še do ameriškega odposlanca Richarda Grenella, ki je po njegovih besedah igral pomembno vlogo pri odstavitvi njegove prve vlade leta 2020 in je na strani opozicije tudi sedaj.

Priprave na dolgotrajna pogajanja

Objava potegavščine se je zgodila v kočljivem času za Kurtija. Čeprav je njegova stranka osvojila največ glasov, pa nima absolutne večine v parlamentu in se pripravlja na dolgotrajna koalicijska pogajanja.

V Kurtijevi pisarni so v sredo kritizirali potegavščino in krivdo pripisali Moskvi. »Ta obžalovanja vreden dogodek potrjuje to, kar vemo že dolgo: Rusija je obsedena s Kosovom in še naprej napada našo državo,« so sporočili.

Komedijanta sta v preteklosti pretentala tudi druge vidnejše politike in osebnosti, med drugim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, britanskega zvezdnika Eltona Johna in britanskega princa Harryja.