Saj ni res, pa je: Elon Musk po odru skakal z motorno žago (VIDEO)

Milijarder in eden najtesnejših sodelavcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa Elon Musk se je na konferenci konservativcev v Washingtonu po odru sprehajal z motorno žago, ki mu jo je izročil argentinski predsednik Javier Milei. To je motorna žaga za birokracijo, je dejal Musk, ki si v okviru urada za vladno učinkovitost (Doge) prizadeva za reze v stroške ameriških zveznih agencij, in z njo večkrat zamahnil po zraku.

Podaril mu jo je Javier Milei. FOTO: Nathan Howard/Reuters

»Trudimo se, da bi počeli dobre stvari. A se pri tem tudi dobro zabavati in (...) imeti smisel za humor,« je še dejal Musk na letni Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) v Washingtonu, na kateri so se konservativci veselili vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo.

Musk ni bil edini slavnostno razpoložen na konferenci. Podpredsednik ZDA JD Vance je denimo dejal, da so bili zadnji tedni zanj zabavni. »Predsednik nas vodi v zelo hitrem tempu. V zadnjem mesecu je bilo zelo zabavno,« je dodal.

