Saj ni res, pa je: Američani pomotoma sestrelili svoje letalo

Ameriška vojska je sporočila, da je nad Rdečim morjem pomotoma sestrelila svoje bojno letalo. Pilota letala sta se uspešno katapultirala in incident preživela, eden je utrpel lažje poškodbe.

»Incident ni bil posledica sovražnega ognja,« je v izjavi sporočilo osrednje ameriško poveljstvo (Centcom). Vojska je že sprožila preiskavo incidenta.

Ta se je zgodil po tem, ko so ZDA izvedle vrsto zračnih napadov na skladišče raket in poveljniške objekte hutijevskih upornikov v jemenski prestolnici Sana. Po podatkih Centcoma so nad Rdečim morjem sestrelili tudi več vojaških dronov in manevrirnih raket.