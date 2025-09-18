Saboterja plinovoda bodo izročili Nemčiji

Italija mora Nemčiji izročiti Ukrajinca, ki so ga avgusta blizu Riminija prijeli zaradi suma sodelovanje v sabotaži na plinovodu Severni tok v Baltskem morju septembra 2022, je odločilo sodišče v Bologni. Odvetnik Sergeja Kuznjecova, ki zanika sodelovanje v sabotaži, je povedal, da se bo na odločitev sodišča pritožil, ker je bil njegov klient v času eksplozije na plinovodu v Ukrajini in pripadnik ukrajinskih oboroženih sil. Sodišče v Bologni je obtožil kršitev njegovih temeljnih pravic.

Plinovod Severni tok, prek katerega so iz Rusije v Nemčijo vrsto let v Evropo dovažali ruski plin, je bil poškodovan v siloviti eksploziji septembra 2022, nekaj mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino. Po sabotaži so odprli sodne preiskave v Nemčiji ter na Švedskem in Danskem, kjer so takrat na plinovodu zaznali uhajanje plina. V obeh skandinavskih državah so preiskavo lani ustavili.

Nemški preiskovalci pa so ugotovili, da je bila za sabotažo, v kateri so blizu danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestili eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2, dejansko odgovorna šestčlanska ukrajinska celica, katere član je bil Kuznjecov. Nemško tožilstvo ga obtožuje, da je ponaredil osebne dokumente, s katerimi so v Rostocku na severu Nemčije najeli jahto, ki so jo uporabili med sabotažo. Domnevno naj bi bil eden od koordinatorjev operacije.

Napad v času evropske energetske krize zaradi ruske invazije na Ukrajino je sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti za sabotažo. Ukrajina je za sabotažo krivila Rusijo, ta je krivdo večkrat pripisala Zahodu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je avgusta lani izrazil prepričanje, da so sabotažo naročile ZDA. Časnik Wall Street Journal je lani poročal, da naj bi operacijo na dnu Baltskega morja osebno odobril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jo je nato poskusil preklicati, vendar neuspešno. V Kijevu so te navedbe odločno zavrnili kot popoln nesmisel.