S telefonom po poti Ane Frank

V Amsterdamu se je odslej mogoče s pametnim telefonom podati na potopitveno izkušnjo po mestu po sledeh judovske deklice Ane Frank. Pot, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, ponuja interaktivno rekonstrukcijo izkušenj nizozemskih Judov pod nacistično okupacijo.

»Ano Frank smo želeli približati čim več ljudem,« je povedal Moti Erdeapel, direktor podjetja CityFans, ki stoji za projektom. Dodal je, da je muzej Hiša Ane Frank zelo majhen in z omejenimi zmogljivostmi. Veliko ljudi, ki pride v mesto, je razočaranih, ker ga ne morejo obiskati. Hišo, v kateri se je Ana Frank z družino dve leti skrivala pred nacisti, sicer na leto obišče več kot milijon turistov. Vstopnice za muzej je treba kupiti šest tednov vnaprej, saj so vedno razprodane.

Hišo Ane Frank vsako leto obišče milijon ljudi, vstopnice pa so razprodane za šest tednov vnaprej, zato je bilo treba poiskati alternativno rešitev. FOTO: Michael Kooren/Reuters

Za potopitveno izkušnjo po mestu turist potrebuje le pametni telefon in slušalke. S pomočjo kode se lahko zainteresirani podajo na sedemkilometrsko pot z dvanajstimi postanki. Obiskovalca po poti vodijo zvočna pripoved in realistične animacije, ki so jih ustvarili s pomočjo umetne inteligence na podlagi podatkov Inštituta Ane Frank, mesta Amsterdam in Muzeja holokavsta.

Muzej Hiša Ane Frank

»Poskušali smo se dokopati do zgodb, ki jih morda večina ljudi ne pozna, a so neverjetne, o ljudeh, ki so resnično tvegali svoja življenja, da bi rešili otroke in jih pretihotapili iz rok nacistov v skrivališča,« je povedal Erdeapel. Ena od postaj je denimo nekdanji dom Miep Gies, nizozemske katoličanke, ki je pomagala skrivati družino Frank. Njen obraz je oživljen s pomočjo arhivskih fotografij in digitalne animacije.

S pametnim telefonom raziskujemo življenje Ane Frank. FOTO: Cityfans

Erdeapel, ki sicer izpostavlja vlogo in pomen muzeja in dnevnika Ane Frank, ob tem meni, da je potopitvena izkušnja po mestu način, kako zgodbo Ane Frank predstaviti novi, tehnično dobro podkovani generaciji. Dodal je, da je pomembno, da raziskujejo ter se posvečajo pripovedovanju zgodb in da je ob tem prisoten človeški vidik.

Aplikacija turista vodi po mestu in mu ponuja vpogled v življenje judovske deklice. FOTO: Cityfans

Muzej Hiša Ane Frank je urejen v hiši, v kateri se je judovska deklica s svojo družino in še štirimi drugimi Judi med drugo svetovno vojno skrivala pred nacisti. Ko je Gestapo družino odkril, so jih odpeljali sprva v nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz, nato pa so Ano skupaj s sestro Margot premestili v taborišče Bergen-Belsen, kjer je februarja 1945 umrla zaradi tifusa. Konec vojne in izpustitev iz taborišča je dočakal samo Anin oče, ki je zaslužen tudi za objavo njenega dnevnika, prevedenega v 70 svetovnih jezikov in prodanega v več deset milijonih izvodov.