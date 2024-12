S takšnim odlikovanjem je Putin nagradil ruska vohuna iz Slovenije

Red za hrabrost lahko podeli le ruski predsednik, in sicer tistim, ki izkažejo nesebičnost, pogum in hrabrost pri vzdrževanju javnega reda, v boju proti kriminalu, pri reševanju ljudi v izrednih razmerah ter pri opravljanju državljanskih in uradnih dolžnosti v pogojih, ki so lahko smrtno nevarni.