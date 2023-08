S štiričlansko družino potoval proti Berlinu, ko je zagorel avto, ga je pogasil kar s pivom

Pivo lahko poleg žeje pogasiti tudi požar, je v soboto ugotovil 36-letni moški, ko mu je na avtocesti na severovzhodu Nemčije zagorel avtomobil. K sreči je imel v avtomobilu precejšnjo zalogo piva, saj je za gašenje potreboval osem steklenic.

Voznik je v soboto popoldne s štiričlansko družino potoval proti Berlinu, ko mu je zaradi tehnične napake zagorel motor avtomobila. Moški je nemudoma zapeljal na odstavni pas in se lotil gašenja. »Družina je takoj zapustila osebni avtomobil, iz katerega se je močno kadilo, in se umaknila na varno,« je sporočila policija.

Ni prišlo do večjega onesnaženja

Moški je z nenavadnim gasilskim posegom sicer uspel pogasiti požar, vendar mu avtomobila ni uspelo rešiti. Škoda na vozilu Ford focus je bila ocenjena na 6000 evrov.

Kljub temu je njegova hitra reakcija pripomogla, da ni prišlo do večjega onesnaženja. Ko so prispeli gasilci, so morali le še odklopiti akumulator in preprečiti iztekanje za okolje škodljivih tekočin.