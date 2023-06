S seksom prebolevala moževo smrt

Alex Delaney je bila po nenadni smrti ljubljenega moža Nica zaradi pljučne embolije januarja 2018 obupana. Ni mogla ne jesti ne spati, po vse noči je ostajala pokonci in telovadila, da bi vsaj za nekaj trenutkov pozabila na bolečino. Istočasno pa se je v njej prebudila gromozanska neustavljiva spolna sla, tako močna, da jo je morala takoj zadovoljiti.

Ko je izvedela, da je to nekaj običajnega, je bila pomirjena.

Pet let po moževi smrti se danes 39-letnica obdobja, v katerem je spala s 15 tujci, sramuje, v olajšanje pa ji je le misel, da je psihološki pojav, ki ga je doživela, nekaj dokaj običajnega. Pravzaprav je nor spolni apetit vdov tik po moževi smrti tako pogost, da nosi celo svoje ime – ognjena vdova. Stres in žalost namreč povzročata porast stresnih hormonov testosterona in kortizola, spolni odnosi pa napolnijo telo s hormoni dobrega počutja, ki se zmorejo spopasti s slabimi občutki. Po kakršnem koli hudem pretresu je zato možno občutiti nadpovprečno željo po seksu, razkrivajo strokovnjaki.

Sedenje doma je bilo grozljivo

Alex je svoj neverjetno narasli libido začela zadovoljevati tri mesece po moževi smrti. Moške je izbirala prek zmenkarske aplikacije na telefonu, in čeprav je šlo za običajen zmenek, je z vsakim moškim, s katerim se je dobila, pristala v postelji. Bila je šokirana, saj je pred poroko spala le s petimi moškimi, vsi pa so bili resni, dolgoletni partnerji. Pozneje je bila deset let zvesta svojemu pokojnemu možu, žalovanje za njim pa je bila prava nočna mora.

Z Nicom sta bila par deset let.

»Sedenje doma je bilo grozljivo. Poskušala sem biti doma, kakor malo se je dalo,« se spominja obdobja po moževi smrti. Da bi se počutila malo bolje, je začela spet hoditi v službo in se družiti s prijatelji. Udeleževala se je dobrodelnih dogodkov in trenirala kot obsedena. A nič od tega ni pomagalo. Misli ji je uspel preusmeriti šele seks z neznanci. Ko je svojo željo potešila, pa jo je dajala huda slaba vest, zato se je sčasoma odločila narediti konec nezaslišanemu početju in obiskati terapevta. Alex je močan libido sčasoma uplahnil, da se je v prostem času lahko znova zabavala z bolj običajnimi rečmi, kot je branje knjig, kmalu pa si je našla tudi novega partnerja. Danes je srečna v njegovem objemu.