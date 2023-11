S Putinom res ni šale: nekdanjo zmagovalko Evrovizije so obtožili (VIDEO)

Rusija je danes ukrajinsko zmagovalko na Evroviziji leta 2016 Jamalo v odsotnosti obtožila širjenja lažnih informacij o ruski vojski. Tožilstvo je Jamalo obtožilo, da je aprila lani objavila videoposnetek, v katerem je širila lažne informacije o »ruskih ukrepih v Ukrajini«.

Pevko bodo pridržali, če bo vstopila v državo

Dodalo je, da je Jamalo motiviralo nacionalno sovraštvo do ruske vojske in da jo bodo pridržali, če bo vstopila v Rusijo. Rusija je sicer pred tem Jamalo že uvrstila na seznam iskanih oseb.

40-letna pevka s pravim imenom Susana Jamaladinova, je glasna nasprotnica ruske okupacije polotoka Krim in ruske invazije na Ukrajino. Leta 2016 je zmagala na 61. tekmovanju za pesem Evrovizije v Stockholmu s skladbo 1944.

Pesem je posvetila svoji prababici, ki je bila med okoli 250.000 Tatari, ki so jih deportirali s polotoka Krim v času sovjetskega diktatorja Stalina leta 1944 v okviru kolektivnega kaznovanja zaradi domnevnega sodelovanja z nacisti. Njena pesem s politično vsebino je tako že od začetka vzbudila nasprotovanje Moskve in oblasti na Krimu, ki so zahtevali diskvalifikacijo pesmi, češ da kritizira rusko priključitev Krima.