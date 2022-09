S pogreba kraljice Elizabete II. se je vrnila pozitivna na novi koronavirus

Danska kraljica Margareta II., ki se je v Londonu udeležila pogreba britanske kraljice Elizabete II., je bila po vrnitvi pozitivna na testu na novi koronavirus, so danes sporočili iz danske kraljeve palače. 82-letna vladarica je sicer trikrat cepljena, februarja pa je covid 19 že prebolela. Vse kraljičine dejavnosti v tem tednu so zaradi okužbe odpovedane, so še sporočili z danskega dvora, pri čemer niso navedli dodatnih podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju.

Po smrti Elizabete II. edina kraljica v Evropi

Danska kraljica Margareta II. je na prestolu od 14. januarja 1972. Po smrti Elizabete II. je sedaj edina kraljica v Evropi ter najdlje vladajoča od vseh monarhov na celini. Na svetovni ravni jo s štiri leta daljšo vladavino prekaša le brunejski sultan. Kraljica Margareta II., ki je ovdovela leta 2018, je veliko prispevala k postopni posodobitvi monarhije na Danskem. »Na prestolu bom ostala, dokler ne padem z njega,« je po navedbah AFP dejala kraljica, ki je tudi strastna kadilka in mati dveh sinov. Prestolonaslednik je njen starejši sin, 54-letni princ Frederik.