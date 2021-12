S podarjeno smreko niso zadovoljni: oskubljeno je in revno

Najprej so smreko zagovarjali, češ da narava ne more vsakokrat poskrbeti za popolno simetrijo, kakšna poškodba pa lahko drevo doleti tudi med prevozom, zdaj pa razmišljajo, da bi svoje tradicionalno darilo britanski prestolnici vendarle zamenjali.

Tradicija od 1947.

Pred dnevi je Londončane šokirala podoba na eni strani skorajda oskubljene 24-metrske smreke, ki so jo dvignili na znamenitem trgu Trafalgar. Kot njene predhodnice je prispela z Norveške, ki Veliko Britanijo vsako leto obdaruje že od 1947., in sicer v znak zahvale za podporo med drugo svetovno vojno.

Bo z okrasjem in lučmi tako veličastna kakor prejšnja leta? FOTO: Olivia Harris/Reuters

A smreka, ki šteje 80 let, je letos vse prej kot prijetna popestritev veselega decembra, se zmrdujejo Britanci, prepričani, da bi jim lahko Norvežani le namenili lepše drevo: na eni strani je namreč videti povsem revna in celo poškodovana, kakor da bi ji nekdo odlomil več vej, po družabnih omrežjih seveda že krožijo šale, češ da je potrta ali pa celo preboleva covid-19. Nekateri so prepričani, da oskubljena smreka naznanja konec sožitja med državama in da Norveška morda tako napoveduje vojno Veliki Britaniji!

Londonske mestne oblasti sicer mirijo strasti in diplomatsko tolažijo, da bo smreka kljub pomanjkanju vej z okrasjem in lučmi prepričala v praznični podobi, uradni Oslo pa se je v zadregi že opravičil, da so bili njihovi nameni kakor vselej zgolj izražanje hvaležnosti in želje po nadaljnjih dobrih odnosih. Razmišljajo celo, da bi smreko nadomestili s primernejšo, polnejšo, a jih skrbi, da drevo ne bo prispelo pravočasno – slovesnost ob prižigu luči, na katero je vabljena tudi županja Osla, je namreč načrtovana že za ta konec tedna.

Druga možnost je, da bi Norvežani preprosto plačali za novo, bolj veličastno smreko, ki bi jo potem Britanci posekali na svojih tleh, a bi se s tem nedvomno izgubila praznična simbolika.

24 metrov je visoka, a asimetrična.

Podarjeni smreki se ne šteje vej, in kot kaže, se bodo Londončani morali zadovoljiti z manj razkošnim drevesom, ki pa ga letos čaka še pomembnejša naloga: trg Trafalgar bo namreč gostil osrednjo silvestrsko zabavo v mestu, okoli smreke, ki bo vsekakor v središču pozornosti, bodo postavili glasbeni oder in številne stojnice, dogodek pa bo v živo prenašal BBC.